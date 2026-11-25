Berlin, ⁠25. Nov (Reuters) - Die Aussichten für den deutschen Arbeitsmarkt haben sich nach Einschätzung der Arbeitsagenturen wieder eingetrübt. Das Jobbarometer des Instituts für ‌Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sank im November nach zwei deutlichen Anstiegen um 0,4 auf 99,7 ⁠Punkte, ⁠wie das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mitteilte. Dies deute auf eine weiter sinkende Beschäftigung bei stagnierender Arbeitslosigkeit hin. "Der Arbeitsmarkt ist noch nicht über ‌den Berg", sagte IAB-Experte Enzo ‌Weber. Industriekrise und Demografie wögen derzeit schwerer als konjunkturelle Lichtblicke.

Die BA legt am Freitag ⁠ihre November-Bilanz vor. Im November geht die ‌Arbeitslosigkeit jahreszeitlich bedingt in ⁠der Regel noch leicht zurück, bevor sie in den Wintermonaten wieder steigt. Im Oktober waren 2,955 Millionen Menschen ‌arbeitslos gemeldet. Die ⁠anhaltende Schwäche des Arbeitsmarktes ⁠treibt den Haushalt der BA tief in die roten Zahlen. Allein für 2027 benötigt sie nach eigenen Berechnungen vom Bund ein Darlehen von bis zu 8,2 Milliarden Euro.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)