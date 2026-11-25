Berlin, 25. ⁠Nov (Reuters) - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im November eingetrübt. Das Barometer für die Exporterwartungen sank auf 9,6 Punkte, von 11,7 Zählern im Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner ‌Unternehmensumfrage mitteile. "Die Erholung im Exportgeschäft verliert etwas an Schwung", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. "In vielen Industriebranchen rechnen die Unternehmen aber weiterhin mit ⁠steigenden ⁠Ausfuhren."

Die Automobilindustrie konnte ihren im Vormonat gewonnenen Optimismus weitgehend halten. Im Maschinenbau rechnen die Unternehmen ebenfalls mit steigenden Ausfuhren - wenn auch in geringerem Umfang als zuletzt, wie die Ifo-Forscher betonten. Besonders zuversichtlich bleiben die Hersteller elektrischer Ausrüstungen sowie von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen ‌Erzeugnissen. Sie profitieren von Investitionen in ‌Künstliche Intelligenz und in die Digitalisierung. In der Metallerzeugung und -bearbeitung gehen die Unternehmen dagegen wieder von leicht rückläufigen Exporten aus.

Einen deutlichen Rückschlag gab es ⁠in der Getränkeindustrie. "Nach sehr optimistischen Erwartungen in den vergangenen Monaten rechnen ‌die Unternehmen nun mit sinkenden ⁠Ausfuhren", hieß es dazu. Auch in der Chemischen Industrie und im Papiergewerbe hat der Pessimismus weiter zugenommen. In der Möbelindustrie erwarten die Unternehmen ebenfalls ein rückläufiges Auslandsgeschäft.

Die deutschen Exporte sind ‌dem Statistischen Bundesamt zufolge im ⁠dritten Quartal um 1,0 Prozent ⁠zum Vorquartal gesunken, wobei etwa weniger Kraftfahrzeuge, chemische Erzeugnisse sowie Metalle ins Ausland geliefert wurden. "Offensichtlich hat der niedrige Wasserstand des Rheins der Wirtschaft doch stärker geschadet", sagte der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia. "So ist ein Teil der Schwäche bei den Exporten sicherlich damit zu erklären, dass viele Lieferungen nicht möglich waren, weil es infolge der eingeschränkten Schifffahrt auf ⁠dem Rhein zu Lieferkettenengpässen gekommen ist."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)