25. Nov (Reuters) - ⁠In Großbritannien kommen auf die unter hoher Inflation ächzenden Verbraucher im nächsten Jahr neue Belastungen zu. Für Millionen britischer Haushalte werden die Energiekosten ab Januar drastisch steigen. Die Regulierungsbehörde Ofgem hat die Preisobergrenze ‌für Privatkunden um 26 Prozent auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren angehoben – eine Folge der stark gestiegenen Gasgroßhandelspreise, ⁠die durch ⁠den Iran-Krieg hochgetrieben werden. Dieser Anstieg erschwert die Bemühungen von Premierminister Andy Burnham, die Belastung der Bürger durch die Lebenshaltungskosten zu mildern.

Die neue Obergrenze von 2166 Pfund (2588 Euro) pro Jahr für einen Haushalt mit durchschnittlichem Gas- und Stromverbrauch liegt um 443 ‌Pfund über dem Niveau des aktuellen Quartals. ‌Sie betrifft rund 20 Millionen Kunden mit variablen Tarifen. Die hohen Energiepreise haben die Teuerung auf der Insel im Oktober bereits auf ⁠3,6 Prozent getrieben - den höchsten Stand seit einem Jahr. Großbritannien ist ‌in hohem Maße von den Kosten ⁠für importiertes Erdgas abhängig, das zur Wärme- und Stromerzeugung genutzt wird.

Die britische Notenbank rechnet mit einem weiter steigenden Preisauftrieb auf der Insel: Sie prognostiziert für das zweite Quartal ‌2027 eine Inflationsrate von nahezu ⁠fünf Prozent im Zuge höherer ⁠Energiepreise. Das Ziel der Notenbank von 2,0 Prozent wäre damit schon sehr weit entfernt. Sie hatte Anfang des Monats auf den starken Preisauftrieb reagiert und erstmals seit drei Jahren die Zinsen angehoben - auf das aktuelle Niveau von 4,00 Prozent. An den Finanzmärkten wird für Dezember ein weiterer Zinsschritt nach oben erwartet, dem 2027 weitere folgen könnten.

(Bericht von Susanna Twidale, bearbeitet ⁠von Reinhard Becker, Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)