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Mit Hebel auf steigende oder fallende Kurse setzen: Hier finden Sie Turbo-Optionsscheine Open-End auf die derzeit beliebtesten Basiswerte.





Um Ihnen die Suche und Auswahl passender Turbo-Optionsscheine zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Turbo-Optionsscheine Open-End verfügen über einen Hebel und reagieren überproportional auf Kursbewegungen des Basiswerts; Chancen wie Verlustrisiken sind entsprechend erhöht. Sie haben keine feste Laufzeit, enthalten aber eine Knock-out-Barriere: Berührt oder durchbricht der Basiswert diese Barriere, verfällt das Produkt sofort und (nahezu) wertlos – der Totalverlust des eingesetzten Kapitals tritt unmittelbar ein. Dargestellt wird je ein Turbo-Optionsschein Open-End pro Basiswert.





Erhöhtes Verlustrisiko: Wegen der Hebelwirkung besteht bei Hebelprodukten, wie z.B. bei den hierin genannten Turbo-Optionsscheinen und Mini Futures, ein erhöhtes Verlustrisiko (Totalverlustrisiko).

Top 10 Turbo-Optionsscheine Open-End

WKN Basiswert Typ Hebel Knock-Out Barriere BE5N6S NVIDIA Corp. Put 27,71 151,94 USD VE9XDA DAX® Call 1,66 9.993,5562 EUR VT36GS Nasdaq-100 Index® Call 1,15 3.445,74 USD BE5GQC Gold (Troy Ounce) Put 275,90 3.540,79 USD BE4FDU Anthropic PBC Call 1,39 23,33 USD BE5NYS Advanced Micro Devices Inc. Put 18,32 407,62 USD VN23LR Nikkei 225 Index Call 1,37 15.476,356 JPY BE5M9S S&P 500® Index Put 176,37 7.147,64 USD VP1R6X Dow Jones Industrial Average Call 1,72 20.782,8088 USD BE5PR1 Nebius Group N.V. Put 25,05 83,74 USD

Stand: 25.11.2026 10:35 Uhr; Hinweise: ·

Wichtiger Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden

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