TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat erneut Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. In den frühen Morgenstunden seien zwei Schiffe in der Meerenge auf Seeminen gefahren, hieß es in einer Erklärung der iranischen Revolutionsgarden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Die Marine warnte Reedereien davor, "nicht genehmigte" Routen zu wählen und ihre Ortungssysteme auszuschalten.

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Bei den Verhandlungen zwischen Teheran und Washington gibt es bis heute keinen Durchbruch./arb/DP/zb