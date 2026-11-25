IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Vier Analysten stufen die FACC-Aktie als kaufenswert ein

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Der Luftfahrtzulieferer FACC (ISIN: AT00000FACC2) aus Ried im Innkreis hat am 11. November 2026 seine Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt. Die wichtigsten Fakten im Überblick: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14,7 Prozent auf 800,1 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um rund 86 Prozent auf 40,0 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 3,1 auf 5,0 Prozent. Nach Steuern blieben 24,8 Millionen Euro. Das entsprach 0,54 Euro je Aktie nach 0,20 Euro im Vorjahreszeitraum.

Im dritten Quartal legte der Umsatz mit plus 28,6 Prozent auf 273,8 Millionen Euro besonders stark zu. Beim EBIT war ein Zuwachs von 3,1 auf 14,6 Millionen Euro registriert worden. Über die ersten neun Monate hinweg erzielte Cabin Interiors den größten absoluten Ergebniszuwachs der drei Sparten. Das EBIT stieg nämlich von 1,7 auf 15,2 Millionen Euro. Bei Aerostructures erhöhte es sich von 4,2 auf 12,5 Millionen Euro. Bei Engines & Nacelles sank es hingegen von 15,6 auf 12,3 Millionen Euro, weil sich Meilensteine bei Entwicklungsprojekten im Bereich Advanced Air Mobility verschoben hatten.

Im Ausblick bestätigte der Vorstand seine Jahresprognose. So erwartet er für 2026 ein Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent und eine EBIT-Marge von 5,25 bis 6,25 Prozent. Die Prognose setzt voraus, dass es zu keinen kurzfristigen Verschiebungen von Aufträgen oder Auslieferungen kommt und sich die bekannten globalen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verändern.

Analystenkonsens zur FACC-Aktie: Empfehlungen und Kursziele

Vier Analysehäuser beobachten die FACC-Aktie regelmäßig. Laut dem Finanzportal MarketScreener (Stand: 18. November 2026) lautet deren Empfehlung einheitlich Kaufen. Das mittlere Kursziel liegt bei 18,80 Euro, wobei die Bandbreite der Prognosen von 16,00 bis 22,00 Euro reicht. Gemessen am letzten Schlusskurs der Wiener Börse von 13,82 Euro lag der Durchschnitt bei Redaktionsschluss rechnerisch rund 36 Prozent höher.

So fallen die Urteile der Analysten zur FACC-Aktie derzeit aus:

· Erste Group (Christoph Schultes): Kauf, Kursziel 20,50 Euro (Stand: 18. November 2026)

· Kepler Cheuvreux (Aymeric Poulain): Kaufen, Kursziel 16,00 Euro (Stand: 17. November 2026)

· Montega (Mustafa Hidir): Kauf, Kursziel 22,00 Euro (Stand: 11. November 2026)

· Oddo BHF (Elias New): Kauf, Kursziel 17,70 Euro (Stand: 11. November 2026)

Montega nennt das höchste Kursziel

In seiner Vorschau vom 5. November bestätigte Montega die Kaufempfehlung und das Kursziel von 22 Euro. Zugleich senkte das Analysehaus seine EBIT-Schätzung für 2026 von 67,9 auf 64,0 Millionen Euro, weil es für das zweite Halbjahr mit einem geringeren Umfang margenstarker Entwicklungsleistungen rechnete.

Nach Vorlage der aktuellen Quartalszahlen hielt Montega im Update von Analyst Mustafa Hidir an der Empfehlung und am Zwölfmonatskursziel fest. Umsatz und EBIT des dritten Quartals hätten die eigenen Schätzungen übertroffen. Mit einem geschätzten KGV von 14,6 für 2026 und 11,0 für 2027 sei der Margenpfad noch nicht eingepreist. Im Conference Call habe das Management für 2026 ein Ergebnis in der oberen Hälfte der Prognosespannen in Aussicht gestellt.

Die Erste Group schrieb in ihrer Wochenpublikation Equity Weekly, die Q3-Zahlen hätten deutlich über den eigenen Erwartungen gelegen. Sie hält das obere Ende der Jahresprognose für erreichbar und erwartet ein starkes Schlussquartal. Rückenwind sehen die Analysten in der hohen Flugzeugnachfrage. Airbus (ISIN: NL0000235190), ein wichtiger Kunde von FACC, hatte Ende Oktober sein Ziel bestätigt, 2026 rund 870 Verkehrsflugzeuge auszuliefern. Am 18. November erhöhte die Bank ihr Kursziel von 19,50 auf 20,50 Euro.

Für Oddo BHF weist FACC eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 17,70 Euro aus. Außerdem revidierte das Analysehaus Kepler Cheuvreux am 17. November seine bisherige Einschätzung von Halten auf Kaufen und erhöhte das Kursziel von 14,70 auf 16,00 Euro. Nun herrscht unter den vier Analysehäuser bezüglich der FACC-Aktie eine einheitliche Meinung: Kaufen.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com/

Quellen

https://www.facc.com/en/investors/financial-reports-facc-investors/

https://www.facc.com/en/investors/share/#analysts

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/FACC-AG-16764069/

https://www.boerse-express.com/news/articles/facc-aktie-montega-schraubt-die-ergebnisschaetzung-runter-961531

https://www.boerse-express.com/news/articles/facc-aktie-montega-bestaetigt-kaufempfehlung-962559

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