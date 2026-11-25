IRW-PRESS: Emyria Limited: Weltweit führender Entwickler psychedelischer Arzneimittel Compass Pathways wählt Emyria für klinische Studie aus

Empax Global Partnership Program wächst: Ein zweiter Arzneimittelsponsor entscheidet sich für Emyria und stärkt damit das wachsende Geschäft mit von Pharmaunternehmen gesponserten klinischen Studien.

· ALS PRÜFZENTRUM FÜR EINE GLOBALE PSILOCYBIN-STUDIE AUSGEWÄHLT: Compass Pathways (NASDAQ: CMPS) treibt nach eigenen Angaben das weltweit größte klinische Programm für klassische Psychedelika voran (1) und hat Emyrias Empax Centre als Prüfzentrum für seine globale Phase-2b/3-Studie COMP202 ausgewählt, in der die in der Entwicklung befindliche Psilocybin-Behandlung COMP360 bei posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) untersucht wird (2).

· BEDEUTENDE UMSATZCHANCE: Geschätzter Umsatz von rund 1,5 Mio. A$ auf Grundlage einer konservativ angenommenen Rekrutierung von 20 Teilnehmern. Bei erfolgreicher Rekrutierung weiterer Teilnehmer könnte der Umsatz höher ausfallen. Der tatsächliche Umsatz richtet sich nach der endgültigen Teilnehmerzahl und den abgeschlossenen Studienaktivitäten.

· WEITERE KOMMERZIELLE FORTSCHRITTE FÜR DAS EMPAX GLOBAL PARTNERSHIP PROGRAM (EGPP): Compass ist der jüngste internationale Arzneimittelentwickler (3), der sich für Emyrias Empax-Netzwerk entscheidet. Dies stärkt Emyrias duales Geschäftsmodell aus sponsorenfinanzierten Studienaktivitäten und erstatteten Behandlungsprogrammen.

· NUTZUNG BESTEHENDER INFRASTRUKTUR: Von Arzneimittelentwicklern gesponserte Studien nutzen Emyrias etablierte Spezialeinrichtungen, geschultes Personal und regulatorische Kompetenzen. Dadurch entstehen Möglichkeiten für zusätzliche Umsätze, eine höhere Auslastung der Einrichtungen und höhere operative Margen.

25. November 2026 / IRW-Press / Emyria Limited (ASX: EMD) (Emyria oder das Unternehmen), ein führender Anbieter evidenzbasierter intensiver psychiatrischer Versorgung, freut sich bekannt zu geben, dass Compass Pathways plc (Nasdaq: CMPS) sein Empax Centre in Leederville, Western Australia, als Prüfzentrum für seine globale Phase-2b/3-Studie COMP202 Redefine ausgewählt hat. Die Redefine-Studie ist eine große internationale Studie, in die etwa 300 Erwachsene mit PTBS aufgenommen werden sollen. (1)

Die Studie wird die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von COMP360, der proprietären, in der Entwicklung befindlichen synthetischen Psilocybin-Behandlung von Compass Pathways, bei Erwachsenen mit PTBS untersuchen.

Der zusätzliche Umsatz des Unternehmens wird auf rund 1,5 Mio. $ geschätzt. Grundlage ist ein konservatives Rekrutierungsziel von 20 Teilnehmern, die die Studienaktivitäten abschließen. Während dies bereits für sich genommen einen erheblichen Anstieg des Jahresumsatzes bewirken würde (der Umsatz im Geschäftsjahr 2026 betrug rund 4,05 Mio. A$), sieht die Vereinbarung eine angestrebte Rekrutierung von bis zu 32 Teilnehmern vor. Im Rahmen des wettbewerblichen Rekrutierungsverfahrens der Studie können weitere Teilnehmer aufgenommen werden. Angesichts des bereits vorhandenen Pools potenzieller Patienten stellt die Auswahl für diese Studie eine bedeutende Umsatzchance für Emyria dar. Die etablierten Überweisungswege und die zahlreichen Anfragen von PTBS-Patienten bieten eine solide Grundlage für die Rekrutierung, vorbehaltlich der studienspezifischen Eignungskriterien.

Die Parteien haben eine standardisierte Vereinbarung über die Durchführung einer klinischen Studie geschlossen. Emyria wird für die Durchführung der klinischen Studienaktivitäten verantwortlich sein. Dazu gehören die Eignungsprüfung potenzieller Teilnehmer, Vorbereitungs- und Nachbereitungssitzungen vor und nach der Verabreichung, die Überwachung während jeder Verabreichungssitzung, Sicherheits- und Wirksamkeitsbewertungen sowie die Dateneingabe.

Der Beginn der Patientenrekrutierung ist für Dezember 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der Genehmigung durch das HREC und der Aktivierung des Prüfzentrums.

EMYRIAS KLINISCHE PLATTFORM IST FÜR STUDIEN DIESER ART AUSGELEGT

Compass wählte Emyria nach einer Machbarkeitsprüfung und einem Qualifizierungsverfahren für das Prüfzentrum aus. Dazu gehörte ein Besuch des Sponsors in Emyrias Empax Centre in Leederville, Western Australia.

Emyria ist auf interventionelle Psychiatrie einschließlich der Behandlung psychischer Traumata spezialisiert. Das Unternehmen hat ein landesweites Netzwerk von Empax Centres aufgebaut. Dort behandeln multidisziplinäre Teams aus Psychiatern, Psychologen und Therapeuten verschiedene Patientengruppen mit PTBS und therapieresistenter Depression.

SPONSORENFINANZIERTE STUDIEN SCHAFFEN EINEN WIEDERHOLBAREN UMSATZSTROM

Die Auswahl Emyrias als Prüfzentrum deutet auf ein wachsendes Interesse internationaler Arzneimittelentwickler an der klinischen Plattform des Unternehmens hin und stärkt Emyrias duales Geschäftsmodell aus sponsorenfinanzierten Studienaktivitäten und erstatteten Behandlungsprogrammen.

Diese Gelegenheit stellt einen weiteren kommerziellen Fortschritt für das im April 2026 gestartete (3) Empax Global Partnership Program von Emyria dar. Das Programm soll internationalen Arzneimittelentwicklern Zugang zu den Spezialeinrichtungen, dem geschulten Personal und den regulatorischen Kompetenzen des Unternehmens bieten.

Wichtig ist, dass Emyria diese Dienstleistungen über eine Infrastruktur erbringen kann, die bereits für die Behandlung von Patienten in der regulären Versorgung eingerichtet wurde. Dadurch entstehen zusätzliche Umsatzmöglichkeiten aus bestehenden Einrichtungen und vorhandenem Personal.

Durch die Nutzung seiner bestehenden klinischen Infrastruktur ist Emyria in der Lage, zusätzliche von Arzneimittelentwicklern gesponserte Umsätze anzustreben. Dies schafft Möglichkeiten für eine höhere Auslastung der Einrichtungen, verbesserte operative Margen und ein skalierbares Geschäft mit Dienstleistungen für klinische Studien neben den erstatteten Behandlungsprogrammen.

ÜBER COMPASS PATHWAYS

Compass Pathways plc (Nasdaq: CMPS) ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Erschließung dringend benötigter neuer Behandlungsmöglichkeiten in der psychiatrischen Versorgung widmet. Compass konzentriert sich zunächst auf die Entwicklung von COMP360-Psilocybin, einer proprietären, in der Entwicklung befindlichen synthetischen Psilocybin-Behandlung, die bei therapieresistenter Depression (TRD) und posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) untersucht wird. COMP360 ist eine potenziell erste Behandlung ihrer Klasse und verfügt für TRD über den Status einer Breakthrough Therapy der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie über eine Einstufung im Rahmen des Innovative Licensing and Access Pathway (ILAP) im Vereinigten Königreich. Compass leitet das weltweit größte klinische Programm für klassische Psychedelika bei TRD. Aufbauend auf dieser soliden Grundlage führt Compass eine Studie in einer späten Entwicklungsphase durch, in der COMP360 bei PTBS untersucht wird, einer weiteren Erkrankung mit hohem ungedecktem Behandlungsbedarf. Compass verfolgt das Ziel, Behandlungen voranzubringen, die das Gebiet der Psychiatrie in Richtung von Behandlungsmöglichkeiten mit schnellem Wirkungseintritt und lang anhaltender Wirkung bei seltener Verabreichung weiterentwickeln.

Compass hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich, und eine US-Niederlassung in New Jersey.

NÄCHSTE SCHRITTE

Emyria wird die HREC-Genehmigung und die Aktivierung des Prüfzentrums vorantreiben. Vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen wird die Patientenrekrutierung ab Dezember 2026 angestrebt.

Das Unternehmen wird weiterhin erstattete Behandlungsprogramme anbieten und zugleich über sein Empax Global Partnership Program zusätzliche Partnerschaften mit internationalen Arzneimittelsponsoren anstreben.

Executive Chair Greg Hutchinson kommentierte:

Wir freuen uns, von einem der weltweit führenden Entwickler psychedelischer Arzneimittel als Prüfzentrum ausgewählt worden zu sein. Wie Compass konzentrieren wir uns auf Menschen mit PTBS, die durch bestehende Behandlungen keine Linderung erfahren haben, und sind stolz darauf, australischen Patienten Zugang zu dieser wichtigen Studie zu ermöglichen.

Unsere spezialisierte Infrastruktur, unser geschultes Personal und unsere Erfahrung bei der Behandlung von Patienten in der regulären Versorgung innerhalb regulierter Gesundheitseinrichtungen erweisen sich für internationale Arzneimittelsponsoren als attraktiv.

Die Auswahl zur Teilnahme an dieser Studie ist ein Zeichen dafür und ein wichtiger kommerzieller Meilenstein. Wir freuen uns darauf, bei dieser Studie eng mit dem Compass-Team zusammenzuarbeiten.

Details zur COMP202-Redefine-Studie:

THEMA BESCHREIBUNG

Protokolltitel Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde,

kontrollierte Phase-2b/3-Studie mit einer offenen

Verlängerungsphase zur Untersuchung der Wirksamkeit,

Sicherheit und Verträglichkeit von COMP360 bei Teilnehmern

mit posttraumatischer Belastungsstörung (Redefine-Studie,

COMP202)

Sponsor Compass Pathways plc (Nasdaq: CMPS) über sein verbundenes

Unternehmen Compass Pathfinder

Limited

Studienregistrierung ClinicalTrials.gov NCT07570654 (1)

Entwicklungsphase Phase 2b/3

Primärer Endpunkt Veränderung des Schweregrads der PTBS-Symptome vom

Ausgangswert bis Woche 8, gemessen anhand des

Gesamtschweregrads der Clinician-Administered PTSD Scale for

DSM-5 (CAPS-5), für COMP360 25 mg im Vergleich zu COMP360 1

mg

Studienzusammenfassung In der Redefine-Studie (COMP202) wird COMP360 untersucht, um

festzustellen, ob es die Symptome einer posttraumatischen

Belastungsstörung (PTBS) verringern kann, wenn es unter

begleitender Überwachung und Unterstützung durch ein

geschultes Studienteam verabreicht wird. COMP360 ist eine im

Labor hergestellte Form der natürlich vorkommenden chemischen

Verbindung

Psilocybin.

Anzahl der Studienteilnehmer und Auswahlkriterien Etwa 300 Teilnehmer an allen Prüfzentren zusammen. Die

Teilnehmer sind Erwachsene (mindestens 18 Jahre alt), bei

denen seit mindestens 6 Monaten eine PTBS diagnostiziert ist.

Personen mit bestimmten psychiatrischen Erkrankungen wie

bipolarer Störung, Schizophrenie, Zwangsstörung oder Anorexia

nervosa sind nicht

teilnahmeberechtigt.

Studienstandard Die Studie wird gemäß internationalen Best-Practice-Standards

und den Grundsätzen der Guten Klinischen Praxis (GCP)

durchgeführt, wie sie vom International Council for

Harmonisation (ICH) beschrieben

werden.

Quellen:

(1) https://www.compasspathways.com/our-work

(2) https://www.allclinicaltrials.com/study/NCT07570654

(3) Siehe ASX-Meldung vom 20. April 2026

Diese Meldung wurde vom Board von Emyria genehmigt.

Für weitere Informationen, Investitionsmöglichkeiten oder weitere Informationen über Emyrias Ansatz zur Behandlung psychischer Erkrankungen wenden Sie sich bitte an:

Greg Hutchinson

Executive Chair

1300 153 355

investors@emyria.com

Über Emyria Limited

Emyria Limited entwickelt und erbringt neue Behandlungen für psychische und ausgewählte neurologische Erkrankungen über ein integriertes Modell aus direkten klinischen Dienstleistungen und Behandlungsentwicklung:

Emyria Healthcare: Evidenzbasierte Behandlung für Patienten, die durch die herkömmliche Versorgung keine Linderung erfahren, und zugleich Unterstützung bei der Bewertung aufkommender neuer Therapien wie assistierter Therapie bei PTBS und assistierter Therapie bei therapieresistenter Depression.

Emyria Data: Belastbare und ethisch erhobene Real-World-Daten, die gemeinsam mit Patienten gesammelt werden, um Emyrias einzigartige Therapie- und Arzneimittelentwicklungsprogramme zu verbessern.

Emyrias Pipeline: Neue psychedelikaassistierte Therapien und medikamentöse Behandlungen für psychische und ausgewählte neurologische Erkrankungen.

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Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung von MDMA, von MDMA inspirierten Verbindungen und Psilocybin

Alle Arzneimittel sind mit Risiken verbunden. Spezialisierte verschreibende Ärzte, etwa zugelassene Psychiater, sind am besten in der Lage, vor einer Behandlung die Eignung eines neuen Medikaments anhand der individuellen Umstände und der Krankengeschichte eines Patienten zu beurteilen. Zu den unerwünschten Wirkungen von MDMA gehören Bluthochdruck, erhöhter Puls, Schwächegefühl und Panikattacken. In einigen seltenen Fällen kann es zu Bewusstlosigkeit führen oder Krampfanfälle auslösen. Weitere Nebenwirkungen sind unwillkürliches Zusammenpressen des Kiefers, verminderter Appetit, unruhige Beine, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwitzen sowie Muskel- und Gelenksteifigkeit. Zu den unerwünschten Wirkungen von Psilocybin können ein vorübergehender Blutdruckanstieg und eine erhöhte Herzfrequenz gehören. Bei entsprechend veranlagten Personen kann ein gewisses Psychoserisiko bestehen. Die Auswirkungen von MDMA und Psilocybin sind bei niedrigen Dosen in den bei psychedelikaassistierter Psychotherapie verwendeten Behandlungsschemata unwahrscheinlich, wenn die Behandlung in einer kontrollierten Umgebung unter direkter ärztlicher Aufsicht angemessen betreut wird. Das Risikoprofil der von MDMA inspirierten Verbindungen ist derzeit unbekannt.

Die Verfügbarkeit dieser Produkte hängt davon ab, dass ihre Sicherheit und Wirksamkeit in klinischen Studien geprüft werden. Emyria gibt keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Sicherheit oder Wirksamkeit der Produkte oder der Eignung der Produkte (oder ihrer wichtigsten Verbindungen) zur Behandlung von Indikationen wie PTBS ab. Derzeit gibt es keine zugelassenen Produkte mit MDMA, Psilocybin oder von MDMA inspirierten Verbindungen, die von der TGA hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bewertet wurden.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: https://emyria.com/announcements/vv7lKb-compass-pathways-selects-emyria-for-clinical-trial-contract

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