IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen präsentiert fertiggestellte UGV-Drohne

VANCOUVER, B.C., 25. November 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. (First Hydrogen oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass sein kürzlich fertiggestelltes unbemanntes Landfahrzeug (Unmanned Ground Vehicle, UGV) nun unter www.FirstHumanoid.com besichtigt werden kann.

Das Unternehmen hat die Tochtergesellschaft First Humanoid Corp. gegründet, um seine Tätigkeiten in den Bereichen Robotik, intelligente Systeme und autonome Technologien voranzubringen. Dazu zählen auch die Entwicklung und Kommerzialisierung von Roboter- und Drohnenplattformen für Industrie-, Gewerbe-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen.

Nachdem das Unternehmen vor kurzem den erfolgreichen Abschluss des Baus seines UGVs bekannt gegeben hatte, bietet First Hydrogen Anlegern, Branchenteilnehmern und möglichen strategischen Partnern nun die Gelegenheit, sich die fertiggestellte Roboterplattform auf der Website von First Humanoid anzusehen.

Das UGV ist mit fortschrittlicher Mobilitätstechnik ausgestattet, einschließlich formveränderlicher Räder, eines Antriebsstrangs mit konstanter Fahrtrichtung, einer teilrobotischen Federung sowie eines modularen Nutzlastsystems, das für eine große Bandbreite von Anwendungen ausgelegt ist. Zu den potenziellen Einsatzgebieten gehören Verteidigung, Sicherheit, Überwachung, Drohneneinsatz, Logistik und industrielle Einsätze.

Der modulare Aufbau des UGVs ist für eine Vielzahl von Konfigurationen und missionsspezifischen Anforderungen ausgelegt und schafft damit Möglichkeiten, die Plattform an die Bedürfnisse kommerzieller, industrieller und verteidigungsbezogener Märkte anzupassen.

Mit First Humanoid setzen wir einen wichtigen Schritt zum Ausbau unserer Präsenz auf den sich rasch entwickelnden Märkten für Robotik und autonome Systeme, so Balraj Mann, Chairman und CEO von First Hydrogen. Wir stellen nun unsere fertige UGV-Plattform vor und ermöglichen damit Anlegern, potenziellen Kunden und strategischen Partnern einen genaueren Blick auf unsere Technologie und ihre möglichen Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

Einem Bericht von Fortune Business Insights zufolge hatte der Weltmarkt für unbemannte Landfahrzeuge im Jahr 2025 einen Wert von 9,06 Milliarden US$ und wird voraussichtlich von 12,99 Milliarden US$ auf 43,23 Milliarden US$ im Jahr 2034 anwachsen. Anwendung finden diese Fahrzeuge vor allem im Verteidigungssektor, wo sie zum Transport von Versorgungsmaterialien, zur Überwachung und als Hilfsmittel bei der Entschärfung von Sprengkörpern eingesetzt werden. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat zu einem Anstieg der Verteidigungsausgaben und einer Verstärkung der Streitkräfte der NATO-Staaten geführt. (https://www.fortunebusinessinsights.com/unmanned-ground-vehicles-market-102525)

Zur Ansicht der fertigen UGV-Drohne besuchen Sie bitte www.FirstHumanoid.com.

Über First Humanoid Corp. (FirstHumanoid.com)

First Humanoid Corp. konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Robotik, autonomer Systeme und KI-gestützter Technologien. Die Strategie von First Humanoid umfasst Roboter- und unbemannte Plattformen, darunter humanoide Roboter, unbemannte Landfahrzeuge und Drohnentechnologien, mit potenziellen Anwendungen in den Bereichen industrielle Automatisierung, Logistik, kritische Infrastruktur, Sicherheit, Verteidigung und Fernbetrieb. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, intelligente Robotersysteme zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die fortschrittliche Mobilität, künstliche Intelligenz, autonome Navigation und damit verbundene Technologien für den Einsatz in komplexen und anspruchsvollen Umgebungen vereinen.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Standorten in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Im Rahmen seiner Expansion in den Bereich der Robotik hat sich das Unternehmen das Recht gesichert, eine Beteiligung von bis zu 60 % an Exodus Actuation Solutions Inc. zu erwerben, einem Entwickler patentierter fortschrittlicher Antriebstechnologien, darunter Hochleistungsmotoren und Getriebe für humanoide Robotik, Industrierobotik und andere autonome Systeme. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb (FCEV) entwickelt und gebaut. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben insgesamt 6.000 km an Testfahrten absolviert und mit einer einzigen Betankung eine Reichweite von über 630 km erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

Im Namen des Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Chairman & Chief Executive Officer

Kontakt:

Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

+1 604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

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