IRW-PRESS: Graycliff Exploration Limited: Graycliff kündigt Privatplatzierung an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, BC / 25. November 2026 / IRW-Press / Graycliff Exploration Limited (Graycliff oder das Unternehmen) (CSE: GRAY) (OTCQB: GRYCF) (FWB: GE0) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Durchführung einer Finanzierung mittels einer nicht vermittelten Privatplatzierung in einer oder mehreren Tranchen von (i) bis zu 2.300.000 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die FT-Einheiten) zum Preis von 0,18 $ pro FT-Einheit und (ii) bis zu 2.000.000 Non-Flow-Through-Hard-Dollar-Einheiten des Unternehmens (die HD-Einheiten) zum Preis von 0,15 $ pro HD-Einheit beabsichtigt, um damit einen Bruttoerlös von bis zu 414.000 $ bzw. bis zu 300.000 $ zu erzielen (die Privatplatzierung).

Die FT-Einheiten und HD-Einheiten (zusammen die Einheiten) bestehen jeweils aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Aktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant), wobei jeder Warrant den Inhaber dazu berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr ab dem Abschlussdatum der jeweiligen Tranche der Privatplatzierung eine Aktie zu einem Preis von 0,25 $ zu erwerben.

Die Einheiten, einschließlich aller ihnen zugrundeliegenden Wertpapiere, sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum der jeweiligen Tranche der Privatplatzierung gebunden. Vermittlungsprovisionen können an nicht verbundene Dritte gezahlt werden, die dem Unternehmen Zeichner vermitteln (jeweils ein Vermittler), gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die CSE). Vermittler haben Anspruch auf eine Vergütung in Höhe von 8 % des Barerlöses aus dem Verkauf der Einheiten an die von ihnen vermittelten Zeichner, zahlbar in bar, und erhalten Warrants (die Vermittler-Warrants) in Höhe von 8 % der Gesamtzahl der Einheiten, die an die von ihnen vermittelten Zeichner ausgegeben wurden. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 0,25 $ innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr ab dem Abschlussdatum der jeweiligen Tranche der Privatplatzierung und unterliegt ansonsten denselben Bedingungen wie die Warrants.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Einheiten wird für kanadische Explorationsausgaben verwendet, die als Flow-Through-Bergbauausgaben (im Sinne des Income Tax Act (Canada)) gelten (die qualifizierten Ausgaben) in Bezug auf die Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens, und der Nettoerlös aus dem Verkauf der HD-Einheiten wird für allgemeine Working-Capital-Zwecke verwendet.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich eines Verkaufs von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der 1933 Act) noch gemäß den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des 1933 Act) oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem 1933 Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert sind oder eine Ausnahme von diesen Registrierungspflichten besteht.

Über Graycliff Exploration Limited

Graycliff Exploration ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf sein aussichtsreiches, 1.366 Hektar großes Konzessionsgebiet gerichtet ist, das sich rund 88 km westlich von Sudbury im rohstoffreichen Kanadischen Schild befindet. Das Projekt Shakespeare des Unternehmens besteht aus einer staatlichen patentierten Pacht (Crown Patented Lease), zwei staatlichen Pachten (Crown Leases) und 82 Claims auf einem Konzessionsgebiet, das die historische Goldmine Shakespeare umfasst. Die Mine war von 1903 bis 1907 in Betrieb. Graycliff hat bislang Bohrungen über mehr als 14.550 Meter niedergebracht und dabei eine Mineralisierung mit sichtbarem Gold (VG) und Abschnitte mit bedeutenden Goldwerten in zahlreichen Bohrlöchern durchteuft. Erfahren Sie mehr auf der Website des Unternehmens unter www.graycliffexploration.com.

Im Namen des Board of Directors,

James Macintosh, Chairman und CEO

jm@graycliffexploration.com (416) 271-8300

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister haben diese Pressemitteilung geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen zur Privatplatzierung, einschließlich des Umfangs, der Bedingungen und des Abschlusszeitpunkts der Privatplatzierung sowie der Frage, ob sie in einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen wird; zu der erwarteten Verwendung des Erlöses aus der Privatplatzierung; zu der Zahlung von Vermittlungsprovisionen sowie der Ausgabe von Vermittler-Warrants; zu dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Privatplatzierung, einschließlich der Genehmigung durch die CSE; zur Tätigung von qualifizierten Ausgaben und zu deren Übertragung auf die Zeichner zu steuerlichen Zwecken in Verbindung mit den FT-Einheiten; und zu den Explorationszielen des Unternehmens, dem Potenzial der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens und der Weiterentwicklung des Projekts Shakespeare. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken zählen das Risiko, dass die Privatplatzierung nicht zu den beschriebenen Bedingungen, in der erwarteten Höhe oder überhaupt nicht durchgeführt werden kann; das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Privatplatzierung erhält, einschließlich der Genehmigung durch die CSE; das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, qualifizierte Ausgaben in der erforderlichen Höhe oder innerhalb der vorgeschriebenen Fristen zu tätigen oder zu steuerlichen Zwecken zu übertragen, oder dass diese Ausgaben möglicherweise nicht für die steuerliche Flow-Through-Behandlung in Frage kommen; das Risiko, dass das Unternehmen die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung aus triftigen geschäftlichen Gründen umverteilen könnte; das Risiko, dass die CSE die Zahlung von Vermittlungsprovisionen zu den beschriebenen Bedingungen möglicherweise nicht akzeptiert; Explorations- und Erschließungsrisiken; Schwankungen der Rohstoffpreise; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf und zu akzeptablen Bedingungen zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter, dass die Privatplatzierung zu den vorgesehenen Bedingungen und innerhalb des erwarteten Zeitrahmens abgeschlossen wird, dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Privatplatzierung erhält, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, qualifizierte Ausgaben in der erforderlichen Höhe und innerhalb der vorgeschriebenen Fristen zu tätigen und zu steuerlichen Zwecken zu übertragen, dass der Erlös aus der Privatplatzierung wie beschrieben verwendet wird, dass die Explorationsprogramme des Unternehmens wie geplant durchgeführt werden und dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Warnhinweis. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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