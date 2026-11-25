IRW-PRESS: Rakovina Therapeutics Inc.: Rakovina Therapeutics und NanoPalm treiben ihre Zusammenarbeit bei der KI-gestützten Wirkstoffforschung und präzisen Verabreichung voran

Förderantrag bei der saudischen Regierung unterstützt KI-gestützte Innovationen in der Onkologie und eröffnet langfristige Perspektiven für die Abwehr biologischer Bedrohungen und die Vorbereitung auf medizinische Bedrohungslagen

VANCOUVER, British Columbia, den 25. November 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0) (OTCMKTS: RKVTF), ein Biopharmaunternehmen, das innovative Krebstherapien durch KI-gestützte Wirkstoffforschung vorantreibt, und NanoPalm Ltd. (NanoPalm), ein saudisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher strukturierter Lipidnanopartikel (patterned Lipid Nanoparticles, pLNP) zur Wirkstoffübertragung spezialisiert hat, freuen sich bekannt zu geben, dass bei der saudischen Regierung ein Antrag auf eine nicht verwässernde finanzielle Förderung des gemeinsamen Technologieentwicklungsprogramms der Partner eingereicht wurde.

Die vorgeschlagene Initiative vereint die auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Fähigkeiten von Rakovina im Bereich der Wirkstoffforschung mit der proprietären, KI-gestützten Technologie von NanoPalm für strukturierte Lipid-Nanopartikel. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf der Entwicklung einer fortschrittlichen Verabreichungsformulierung für kt-3283, den neuartigen bifunktionellen PARP-HDAC-Inhibitor von Rakovina, mit dem Ziel, die therapeutische Verabreichung, die Bioverfügbarkeit sowie die tumorspezifische Wirksamkeit zu verbessern und gleichzeitig die systemische Toxizität potenziell zu verringern.

Über die ursprüngliche Anwendung in der Onkologie hinaus bieten die kombinierten Technologieplattformen potenziell weitergehende Einsatzmöglichkeiten im Bereich der fortschrittlichen Abwehr biologischer Bedrohungen und der Biosicherheit. Die Fähigkeit, kurzfristig gezielte therapeutische Lösungen zu entwickeln und präzise an biologische Zielstrukturen zu transportieren, stellt dabei ein wichtiges Zukunftsfeld dar.

Der Förderantrag stellt einen weiteren Schritt bei der Erkundung von Möglichkeiten dar, die Zusammenarbeit durch das wachsende Biotechnologie- und Life-Sciences-Ökosystem Saudi-Arabiens zu beschleunigen. Die Gewährung einer Förderung unterliegt weiterhin dem Bewertungs- und Genehmigungsverfahren des jeweiligen Programms.

kt-3283 hat in vorklinischen Studien eine starke Letalität gegenüber Krebszellen gezeigt, ist jedoch wie viele wirksame kleine Moleküle anfällig dafür, im Körper metabolisiert zu werden, bevor es den Tumor erreichen kann, sagte Kim Oishi, Chief Executive Officer von Rakovina Therapeutics.

Die strukturierten Lipid-Nanopartikel von NanoPalm sind so konzipiert, dass sie kt-3283 vor dem Abbau durch Stoffwechselprozesse im Körper schützen und es intakt zu den Krebszellen transportieren. Lipidnanopartikel sind mittlerweile eine bewährte Technologie zur Wirkstoffübertragung, am bekanntesten durch ihren Einsatz in den mRNA-COVID-19-Impfstoffen. Wir haben kt-3283 so weit entwickelt, dass es für eine nicht verwässernde Finanzierung infrage kommt. Der von NanoPalm eingereichte Förderantrag ist ein wichtiger Schritt, um die wissenschaftliche Entwicklung voranzutreiben und gleichzeitig die Verwässerung für unsere Aktionäre zu begrenzen.

Durch die Kombination unserer EnsaliX-KI-Plattform und der Technologie strukturierter Lipidnanopartikel mit den Wirkstoffentwicklungskompetenzen von Rakovina arbeiten wir an einem differenzierten Ansatz für die präzise Arzneimittelentwicklung, sagte Dr. Ali Alhasan, Gründer und Chief Executive Officer von NanoPalm. Wir glauben, dass die potenziellen Anwendungsbereiche über die Onkologie hinausgehen, und diese Initiative steht im Einklang mit unserem Ziel, das weitere Wachstum des saudischen Biotechnologie-Ökosystems zu unterstützen.

Kombination von KI-gestützter Wirkstoffforschung mit Präzisions-Nanomedizin

Die Zusammenarbeit vereint zwei sich ergänzende Technologieplattformen, die unterschiedliche, aber eng miteinander verbundene Herausforderungen der modernen Arzneimittelentwicklung adressieren: die Identifizierung immer präziserer Wirkstoffkandidaten und deren effektive Verabreichung an die vorgesehenen biologischen Zielstrukturen.

Rakovinas KI-gestützte Wirkstoffentwicklung stützt sich auf lizenzierte Technologieplattformen. Dazu gehören die Artemis.AI-Plattform und deren Deep Docking-Technologiesuite, für die Rakovina eine exklusive weltweite Lizenz im Bereich der Onkologie mit Fokus auf die DNA-Schadensantwort (DNA Damage Response, DDR) besitzt, sowie die generative KI-Plattform Enki von Variational AI.

Diese Technologien sind darauf ausgelegt, die Identifizierung und Optimierung neuartiger Wirkstoffkandidaten gegen validierte biologische Zielstrukturen zu beschleunigen. Die Entwicklungspipeline von Rakovina konzentriert sich auf Signal- und Reparaturmechanismen der DNA-Schadensantwort (DDR), einen wichtigen Bereich der onkologischen Forschung, der Mechanismen umfasst, auf die Krebszellen angewiesen sind, um DNA-Schäden zu reparieren und das Tumorwachstum aufrechtzuerhalten.

NanoPalm ergänzt diese Wirkstoffentwicklungskompetenz durch seine proprietäre Plattform für strukturierte Lipidnanopartikel (patterned Lipid Nanoparticles, pLNP). Mithilfe seiner KI-gestützten Formulierungsplattform EnsaliX und der fortschrittlichen Nanodrucktechnologie Polymer Pen Lithography (PPL) entwickelt NanoPalm anpassbare Nanopartikelstrukturen, die darauf ausgelegt sind, die zelluläre Aufnahme, die Verteilung im Gewebe und den intrazellulären Wirkstofftransport zu beeinflussen.

Durch die Integration dieser Technologien wollen die Partner eine wichtige Einschränkung in der Entwicklung von Therapeutika angehen: Ein vielversprechender Wirkstoffkandidat muss nicht nur biologische Aktivität aufweisen, sondern auch das entsprechende Gewebe und die entsprechende zelluläre Umgebung in einer wirksamen und verträglichen Konzentration erreichen.

kt-3283: Proof-of-Concept für die kombinierten Plattformen

Der Entwicklungskandidat kt-3283, der im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht, ist ein neuartiger bifunktioneller Inhibitor, der auf zwei wichtige Signalwege abzielt, die für das Überleben von Krebszellen von Bedeutung sind: die Poly(ADP-Ribose)-Polymerase (PARP) und die Histon-Deacetylase (HDAC). Durch die gleichzeitige Hemmung dieser Signalwege soll kt-3283 die DNA-Reparatur und die zellulären Überlebensmechanismen in Krebszellen stören. Vorklinische Untersuchungen haben vielversprechende Wirksamkeit in verschiedenen Krebsmodellen gezeigt, darunter Ewing-Sarkom, Brustkrebs und Eierstockkrebs.

Im Rahmen des vorgeschlagenen Entwicklungsprogramms wird NanoPalm seine pLNP-Technologie zur Formulierung und Bewertung von kt-3283 einsetzen. Ziel ist es, die Löslichkeit, Stabilität und Bioverfügbarkeit des Wirkstoffs sowie seine Zirkulationseigenschaften und die gezielte Abgabe an Tumorgewebe zu verbessern.

Das vorgeschlagene Forschungsprogramm umfasst In-vitro-Studien zur Formulierung und zur zellulären Aufnahme, gefolgt von einer vorklinischen Bewertung der Biodistribution, Pharmakokinetik, biologischen Stabilität, Wirksamkeit und Sicherheit. Im Rahmen der Entwicklungsstrategie sollen verschiedene Verabreichungswege untersucht werden, darunter die intravenöse und intraperitoneale Verabreichung sowie die orale Einnahme. Die experimentellen Ergebnisse werden in die EnsaliX-KI-Plattform von NanoPalm einfließen, um die Wirkstoffformulierung schrittweise weiter zu optimieren und als Grundlage für nachfolgende Entwicklungsentscheidungen zu dienen.

Erforschung breiterer Anwendungsmöglichkeiten bei der Abwehr biologischer Bedrohungen und der Biosicherheit

Die Partner sehen darüber hinaus das Potenzial, die kombinierten Kompetenzen in der KI-gestützten Wirkstoffentwicklung und der präzisen Nanopartikel-basierten Wirkstoffübertragung auch über die klassische onkologische Arzneimittelentwicklung hinaus einzusetzen. Der Förderantrag umfasst daher eine weiterreichende Perspektive zur Erforschung flexibel anpassbarer Wirkstofftransportsysteme, die ein breiteres Spektrum biologischer Bedrohungen adressieren könnten. Dazu zählen bakterielle Toxine, proteinbasierte Giftstoffe und neu auftretende virale Bedrohungen. Bei solchen Bedrohungen stoßen herkömmliche Ansätze mitunter an Grenzen, insbesondere hinsichtlich der Erreichbarkeit biologischer Zielstrukturen, der Effizienz des Wirkstofftransports und der schnellen Entwicklung wirksamer Gegenmaßnahmen.

Die Partner betrachten dies als eine längerfristige Chance, die zusätzliche Forschung, Validierung und geeignete Zulassungsverfahren erfordert. Es handelt sich somit weder um ein bereits etabliertes Produkt zur Abwehr biologischer Bedrohungen noch um ein Portfolio validierter medizinischer Gegenmaßnahmen.

Eine Technologieplattform mit internationalem Wachstumspotenzial

Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit den Bestrebungen Saudi-Arabiens, seine nationalen Kompetenzen in den Bereichen Biotechnologie, biopharmazeutische Produktion und moderne Biowissenschaften auszubauen. Durch die Verbindung lokal entwickelter Nanomedizin-Technologien und entsprechender Infrastruktur mit internationaler Expertise in der KI-gestützten Wirkstoffentwicklung könnte die Initiative zum Aufbau einer differenzierten Biotechnologie-Entwicklungsplattform mit globaler Reichweite beitragen.

Über NanoPalm Ltd.

NanoPalm ist ein saudisches Biotechnologieunternehmen, das mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) entworfene Transportsysteme auf Basis strukturierter Lipid-Nanopartikel (pLNP) für Gen- und medikamentöse Therapien der nächsten Generation entwickelt. Als Spin-off der King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) und Teilnehmer am Advanced Therapy Incubator von Charles River Laboratories leistet NanoPalm Pionierarbeit bei fortschrittlichen Verabreichungstechnologien, die darauf ausgelegt sind, die therapeutische Präzision, die zelluläre Aufnahme, die Biodistribution und die Skalierbarkeit zu verbessern.

Mithilfe seiner firmeneigenen KI-Plattform EnsaliX und der Polymer-Pen-Lithografie-Technologie (PPL) entwickelt NanoPalm konfigurierbare Nanopartikelarchitekturen mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten in zahlreichen Therapiebereichen.

Über Rakovina Therapeutics Inc.

Rakovina Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Forschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Krebstherapien spezialisiert hat. Die Grundlage unserer Arbeit bilden einzigartige Technologien auf Basis künstlicher Intelligenz (KI), die gezielt an der DNA-Schadensreaktion ansetzen. Mit Hilfe von KI können wir Wirkstoffkandidaten nun deutlich schneller prüfen und optimieren als je zuvor.

Das Unternehmen hat eine Pipeline neuartiger Inhibitoren der DNA-Schadensreaktion aufgebaut und verfolgt das Ziel, in Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Partnern einen oder mehrere Wirkstoffkandidaten in klinische Studien am Menschen zu überführen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rakovinatherapeutics.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rakovina Therapeutics Inc.

Kim Oishi

CEO

Kim.Oishi@rakovinatherapeutics.com

Mark Mitchell

IR@rakovinatherapeutics.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen von Rakovina Therapeutics:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Zusammenarbeit mit NanoPalm, zum Ergebnis des Finanzierungsantrags von NanoPalm, zur geplanten Entwicklung und Bewertung einer strukturierten Lipid-Nanopartikel-Formulierung von kt-3283, zu künftigen Forschungs- und vorklinischen Aktivitäten sowie zu den potenziellen breiteren Anwendungsmöglichkeiten der kombinierten Technologien der Partner.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem das Ergebnis des Bewertungs- und Genehmigungsverfahrens des jeweiligen Förderprogramms, die Leistungsfähigkeit und der Nutzen von KI-gestützten Technologien zur Wirkstoffentdeckung und Formulierung, wissenschaftliche und entwicklungsbezogene Risiken, Aspekte des geistigen Eigentums, Finanzierungsbedarf, regulatorische Entwicklungen sowie Risiken im Zusammenhang mit der biopharmazeutischen Industrie.

Es kann nicht garantiert werden, dass eine Förderung gewährt wird, dass die erwarteten Vorteile der Zusammenarbeit realisiert werden, dass eine Formulierung eine verbesserte Verabreichung, Wirksamkeit oder Sicherheit aufweist, dass ein Wirkstoffkandidat in die klinische Entwicklung vorrückt oder dass Anwendungen außerhalb der Onkologie verfolgt werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86751

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86751&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75103L3092

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.