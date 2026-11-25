IRW-PRESS: Rise Nano Optics Ltd.: Rise Nano Optics beschleunigt die kommerzielle Expansion seiner patentierten SpectraGuard(TM)-Technologie in den USA durch eine neue Partnerschaft mit einer optometrischen Praxis

Die Vereinbarung mit Special Eye Care Optometry in Maryland markiert den jüngsten Meilenstein: Rise hat innerhalb von nur acht Monaten nach dem Start den Weg von der FDA-Registrierung bis zur Produktion und zum Verkauf an Patienten zurückgelegt.

Vancouver, British Columbia, 24. November 2026 / IRW-Press / Rise Nano Optics Ltd. (CSE: EYE) (OTCQB: RNOLF) (FSE: U9Y) (Rise oder das Unternehmen), ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das patentierte nanotechnologische Lösungen für Brillengläser kommerzialisiert, freut sich, eine kommerzielle Vereinbarung mit Special Eye Care bekannt zu geben. Dadurch wird SpectraGuard Patienten an dessen beiden Standorten in Maryland zugänglich gemacht.

Diese Vereinbarung stellt den jüngsten Schritt in der Kommerzialisierungsstrategie von Rise dar, während das Unternehmen sein Netzwerk für Herstellung, Vertrieb und augenoptische Fachversorgung in den USA weiter ausbaut. Durch die Aufnahme der optometrischen Praxis von Special Eye Care erstreckt sich die kommerzielle Präsenz von Rise nun auf vier Bundesstaaten. Zugleich wird die Infrastruktur weiter gestärkt, die die Verbreitung von SpectraGuard und die künftige Umsatzerzielung unterstützt.

In nur acht Monaten hat Rise den Weg von der FDA-Registrierung über die Aufnahme des Herstellungsbetriebs bis zu ersten Verkäufen an Patienten und einer wachsenden kommerziellen Präsenz in vier US-Bundesstaaten zurückgelegt. Über ein Netzwerk strategischer Partnerschaften mit Herstellern, optischen Laboren und Fachkräften der Augenversorgung setzt das Unternehmen eine kapitaleffiziente Kommerzialisierungsstrategie um. Diese soll die Verbreitung von SpectraGuard beschleunigen und gleichzeitig die Grundlage für wiederkehrendes Umsatzwachstum schaffen.

Umsetzung der Kommerzialisierungsstrategie

· März 2026: FDA-Registrierung und Einstufung als ausgenommenes Medizinprodukt der Klasse I

· April 2026: Aufbau einer strategischen Partnerschaft mit einem optischen Labor in Nevada

· Juni 2026: Sicherung einer Herstellungspartnerschaft in Kalifornien

· Juli 2026: Start der ersten US-Partnerschaft mit einer Fachpraxis für Augenversorgung in New York

· November 2026: Ausweitung der Einzelhandelspräsenz auf Maryland durch Special Eye Care

Durch die Nutzung etablierter optischer Labore und Fachpraxen für Augenversorgung baut Rise seine Marktpräsenz ohne den erheblichen Kapitalbedarf aus, der typischerweise mit dem Aufbau einer Herstellungs- und Vertriebsinfrastruktur verbunden ist. Dieses partnerschaftsbasierte Modell soll skalierbares Wachstum unterstützen, die Marktakzeptanz beschleunigen und das Unternehmen in die Lage versetzen, auf dem globalen Brillenmarkt mit einem Volumen von mehreren Milliarden Dollar wiederkehrende Umsätze aus dem Verkauf von Brillengläsern zu erzielen.

Die patentierte Nanotechnologie von SpectraGuard ist direkt in das Brillenglassubstrat eingebettet. Sie bietet 100 % UV-Schutz und filtert gleichzeitig bis zu 90 % des hochenergetischen sichtbaren Lichts im Wellenlängenbereich von 400-600 nm. SpectraGuard ist sowohl für Sonnenbrillengläser als auch für selbsttönende Brillengläser erhältlich und ist darauf ausgerichtet, Marktchancen bei Brillen mit und ohne Sehstärke zu erschließen. Dies unterstützt die Strategie des Unternehmens, die Verbreitung in mehreren Verbrauchersegmenten auszubauen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft bietet Special Eye Care die fortschrittliche Lichtfiltertechnologie von SpectraGuard nun als zusätzliche Brillenglasoption für Patienten an, die einen verbesserten Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung und schwierigen Lichtverhältnissen suchen.

Wir sind stets auf der Suche nach innovativen Brillenglastechnologien, die im Alltag unserer Patienten einen spürbaren Unterschied machen können, sagte Dr. Lamont Bunyon, Inhaber und Leiter von Special Eye Care. SpectraGuard bietet uns eine weitere Option für Patienten, die Zeit im Freien verbringen oder Schwierigkeiten mit hellem Licht haben. Wir freuen uns, diese Technologie einzuführen und unseren Patienten dabei zu helfen, Brillenglaslösungen zu finden, die ihren individuellen Bedürfnissen und ihrem Lebensstil entsprechen.

Wir arbeiten mit etablierten Fachkräften der Augenversorgung wie Dr. Lamont Bunyon und Dr. Mesheca Carter Bunyon zusammen, da jede neue Partnerschaft sowohl den Zugang für Patienten als auch die kommerzielle Reichweite von SpectraGuard erweitert, sagte Erik Ritchie, Chief Commercial Officer von Rise Nano Optics. Special Eye Care hat sich einen hervorragenden Ruf für individuelle Patientenversorgung und fachliche Führungsstärke aufgebaut. Wir freuen uns, dass Patienten an beiden Standorten nun von der fortschrittlichen Lichtfiltertechnologie von SpectraGuard profitieren können.

Über Special Eye Care

Special Eye Care ist eine unabhängig geführte optometrische Praxis, die Prince Georges County in Maryland mit Standorten in Camp Springs und Upper Marlboro versorgt. Unter der Leitung von Dr. Lamont Bunyon und Dr. Mesheca Carter Bunyon bietet die Praxis umfassende Augenuntersuchungen, Kontaktlinsendienstleistungen, spezialisierte Augenversorgung und eine Auswahl an Brillenprodukten an. Dabei legt sie Wert auf professionelle Augenversorgung mit persönlicher Betreuung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.specialeyecare.com.

Über Rise Nano Optics Ltd.

Rise Nano Optics Ltd. (CSE: EYE) (OTCQB: RNOLF) (FSE: U9Y) ist ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das seine patentierten SpectraGuard-Nanotechnologielösungen für Brillen mit und ohne Sehstärke über Partnerschaften mit optischen Laboren, Brillenglasherstellern und Fachkräften der Augenversorgung in ganz Nordamerika und auf internationalen Märkten kommerzialisiert.

Investorenkontakte

Inas Said

Chief Executive Officer

Rise Nano Optics Ltd.

E-Mail: ir@risenanooptics.com

Josie Robertson

Corporate Communications

Rise Nano Optics Ltd.

E-Mail: josie.robertson@risenanooptics.com

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Quelle: Rise Nano Optics Ltd.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: https://www.newsfilecorp.com/release/325376

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