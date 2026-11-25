IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Mitteilung über den Erwerb einer wirtschaftlichen Beteiligung an Wertpapieren durch die UBS Group AG

Johannesburg / 25. November 2026 / IRW-Press / Gemäß § 122 Abs. 3 Buchstabe b des Companies Act 71 von 2008 (das Gesetz), Vorschrift 121 Abs. 2 Buchstabe b der Companies Act Regulations von 2011 und Absatz 6.54 der JSE Limited Listings Requirements werden die Aktionäre hiermit darüber informiert, dass Sibanye-Stillwater (Ticker JSE und A2X: SSW sowie NYSE: SBSW) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ - eine formelle Mitteilung erhalten hat, dass die UBS Group AG insgesamt eine Beteiligung an den Stammaktien des Unternehmens erworben hat, sodass sich die von der UBS Group AG gehaltene Gesamtbeteiligung nun auf 5,17 % der gesamten ausgegebenen Stammaktien von Sibanye-Stillwater beläuft.

Gemäß Abschnitt 122(3)(a) des Gesetzes, der vorschreibt, dass jedes Unternehmen, das eine Mitteilung über eine Änderung der wirtschaftlichen Beteiligung an seinen Wertpapieren erhält - sei es durch Erwerb oder Veräußerung -, hat Sibanye-Stillwater die erforderliche Meldung beim Takeover Regulation Panel eingereicht.

Der Vorstand von Sibanye-Stillwater übernimmt die Verantwortung für die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen, nachdem er die Formulare TRP121.1 von der UBS Group AG erhalten hat, und ist nach bestem Wissen und Gewissen der Ansicht, dass die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen wahrheitsgemäß sind und keine Angaben ausgelassen wurden, die die Bedeutung der in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen beeinträchtigen könnten.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platingruppenmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und gehört zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

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E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

Website: www.sibanyestillwater.com

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In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Sibanye Stillwater Limited

Gegründet in der Republik Südafrika

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Aktienkennzeichen: SSW (JSE und A2X) und SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701

Emittentencode: SSW

(Sibanye-Stillwater, das Unternehmen und/oder die Gruppe)

Eingetragener Sitz:

Constantia Office Park

Bridgeview House Gebäude 11 Erdgeschoss

Ecke 14th Avenue und Hendrik-Potgieter-Straße

Weltevreden Park 1709

Postanschrift:

Private Bag X5 Westonaria 1780

Tel. +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

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Diese zukunftsgerichteten Aussagen, darunter unter anderem solche, die sich auf die künftige Finanzlage, die Geschäftsstrategien und andere strategische Initiativen, die Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsprognosen sowie Klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen sowie Pläne und Ziele für den künftigen Geschäftsbetrieb, die Projektfinanzierung und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen, sind notwendigerweise Schätzungen, die die bestmögliche Einschätzung der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im Integrierten Bericht 2025 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F dargelegt sind, der am 24. April 2026 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist).

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