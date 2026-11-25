Manchmal bin ich mir in den vergangenen Jahren ja schrecklich altmodisch vorgekommen. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Privatanlegern bin ich an der Börse immer mit einem Mischdepot aus Aktien und Anleihen (und Gold) unterwegs gewesen. Das war – rein unter Rendite-Gesichtspunkten – lange das schlechtere Geschäft, als einfach alles in Aktien zu stecken.

Und den eigentlichen Zweck einer solchen Streuung über Anlageklassen konnten Mischdepots bei der letzten richtig großen Korrektur im Jahr 2022 gar nicht einlösen. Denn obwohl Anleihen eigentlich ein Gegenwicht zu den chancenreicheren (und dafür schwankungsanfälligeren) Aktienmärkten bilden sollen, fielen damals beide Anlageklassen im Gleichschritt.

So überstand mein Depot die Turbulenzen

Wer damals also mit einem Mischdepot unterwegs war, bekam zwar die Nachteile eines solchen Depots (weniger Rendite), nicht aber die Vorteile (weniger Schwankung bei Krisen). Mithilfe von Anleihen Ruhe ins Depot zu bekommen, galt folglich als out.

Heute – während (Tech-)Aktien, Gold und auch der Bitcoin-Kurs in schweren Turbulenzen stecken – zeigt sich ein anderes Bild. Für onvista führe ich seit März ein 70/30-Mischdepot aus einem Aktien-ETF und einem Geldmarkt-ETF; also extrem kurzlaufenden Anleihen. Das hat seit dem Hoch Anfang Oktober zwar mit 5,9 Prozent auch ordentlich verloren.

Aber: Der Verlust des Aktienanteils im Depot liegt mit 8,7 Prozent vom Hoch noch deutlich darüber. Der defensive Anleiheanteil hat meinen Verlust also um 2,8 Prozentpunkte oder knapp ein Drittel abgefedert. Denn der Geldmarkt-ETF schwankt fast gar nicht und läuft in etwa mit der Rate des aktuellen Leitzinses der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,5 Prozent nach oben.

Bundesanleihen sind gefragt

Noch stärker wäre dieser Effekt ausgefallen, hätte ich statt in einen Geldmarkt-ETF in einen ETF mit Staatsanleihen investiert. Denn während gerade Techaktien, Gold und Bitcoin in großem Stil liquidiert werden, schichten Anleger in diese Anlageklasse um: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist vom Hoch deshalb um 0,5 Prozentpunkte gefallen; die deutscher Staatsanleihen gleicher Laufzeit um gut 0,4 Prozent.

Spiegelbildlich dazu steigen die Kurse, wie sich am Bund-Future (der die Wertentwicklung einer zehnjährigen Bundesanleihe abbildet) ablesen lässt.

Schon das ganze Jahr über funktioniert das Ausgleichsspiel zwischen Aktien und Anleihen wieder gut: Während Anleihen bis zum Höhepunkt der Aktienhausse Anfang Oktober unter Druck waren, steigen sie mit dem Beginn des Abverkaufs am Aktienmarkt seither an.

Der Grund dafür, dass das nun so ist, obwohl es 2022 nicht funktioniert hat, sind die Renditen. Während 2022 die realen Renditen sowohl von Bundesanleihen als auch von US-Treasuries aufgrund der jahrelangen Null- und Negativzinspolitik deutlich negativ waren, sind aktuell mit einer knapp siebenjährigen Bundesanleihe nominal mehr als drei und real immerhin noch gut ein Prozent Rendite drin.

Bei US-Anleihen sind es bei zehn Jahren Laufzeit sogar 2,8 Prozent reale Rendite – basierend auf den aktuellen Inflationserwartungen des Marktes für diese Zeit (siehe Chart oben). Kurzum: Anleihen sind viel attraktiver für Investoren als noch 2022 und deswegen auch ein gesuchtes Asset im Falle einer Krise.

Wenn 60/40 also vor fünf Jahren tot war, erlebt es gerade eine eindrucksvolle Wiederauferstehung. Wem die aktuellen Schwankungen am Aktienmarkt also doch etwas zu viel sind, der kann ja – später, wenn die Märkte sich wieder beruhigt haben – zumindest einmal darüber nachdenken, ob ein langweiliges Mischdepot nicht doch hin und wieder ganz sexy sein könnte.