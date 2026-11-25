Seoul, 25. ⁠Nov (Reuters) - Nordkorea hat den Leiter der diplomatischen Vertretung der Schweiz in Pjöngjang ausgewiesen. Das Außenministerium habe den Gesandten Sylvain Astier zur Persona non grata erklärt und er müsse das Land innerhalb von 48 Stunden verlassen, teilte das Außenministerium am Mittwoch laut der ‌staatlichen Nachrichtenagentur KCNA mit. Der Schritt sei eine Reaktion auf die Entscheidung der Schweiz, das internationale Kinderlager Songdowon auf ihre Sanktionsliste zu setzen. Das Ministerium ⁠bezeichnete die Maßnahme ⁠als einen offen feindseligen Akt.

Astier sei ins Außenministerium einbestellt worden. Dort sei ihm ein Memorandum übergeben worden, in dem er zur Schließung des Büros aufgefordert worden sei, meldete KCNA weiter. "Jede Handlung, die die Souveränitätsrechte der DVRK und die Interessen ihrer Bürger verletzt, kann von uns niemals hingenommen werden", hieß es in der ‌Erklärung unter Verwendung der offiziellen Abkürzung für Nordkorea. ‌Einem Bericht des Senders "Voice of America" zufolge soll das Ferienlager mit russlandnahen Gruppen kooperiert haben, um Kinder aus den russisch besetzten Gebieten der Ukraine zu verlegen.

Die einflussreiche Schwester des ⁠nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, hatte die Schließung des Schweizer Büros ‌bereits am Dienstag angedroht. Sie warf der ⁠Regierung in Bern vor, mit den Sanktionen die Souveränität Nordkoreas zu verletzen. "Ich halte es für notwendig, die Beziehungen zur unzuverlässigen Schweiz, deren Taten nicht mit ihren Worten übereinstimmen, umfassend zu überdenken", wurde Kim von KCNA ‌zitiert. Das Schweizer Außenministerium hatte daraufhin erklärt, ⁠die eigene Sanktionspolitik sei unabhängig von ⁠der diplomatischen Präsenz vor Ort. Ziel der Vertretung sei es, Gesprächskanäle aufrechtzuerhalten.

Die Schweiz hatte ihr diplomatisches Büro in Pjöngjang erst vor Kurzem eröffnet. Im Oktober war der Schweizer Außenminister in Nordkorea zu Gast, wobei beide Seiten vereinbarten, den Dialog und die Zusammenarbeit zu fördern. Nordkorea hat seine Beziehungen zu Russland seit 2023 massiv ausgebaut. Im Rahmen eines 2024 unterzeichneten Partnerschaftsvertrags soll die Regierung in Pjöngjang Moskau mit Waffen und Truppen für den Krieg gegen die Ukraine ⁠unterstützen.

(Bericht von Kyu-seok Shim und Jack Kim, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)