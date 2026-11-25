Berlin, 25. Nov (Reuters) - ⁠Sinkende Exporte und Investitionen haben den Aufschwung der deutschen Wirtschaft im dritten Quartal fast zum Erliegen gebracht. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von Juli bis September nur um 0,1 Prozent zum Vorquartal - getragen von höheren privaten und staatlichen Konsumausgaben, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Eine frühere Schätzung von Ende Oktober hatte noch ein Plus von 0,2 Prozent ergeben. "Nachdem sich die deutsche Wirtschaft in der ‌ersten Jahreshälfte robust gegenüber den geopolitischen Krisen zeigte, flachte die wirtschaftliche Entwicklung im dritten Quartal 2026 ab", sagte die Präsidentin des Statistikamtes, Ruth Brand. Im zweiten Quartal reichte es noch zu einem Wachstum von 0,3 Prozent, im ersten sogar ⁠zu 0,4 Prozent.

Die ⁠Exporte sanken um 1,0 Prozent zum Vorquartal, da unter anderem weniger Kraftfahrzeuge, chemische Erzeugnisse sowie Metalle ins Ausland geliefert wurden. "Offensichtlich hat der niedrige Wasserstand des Rheins der Wirtschaft doch stärker geschadet", sagte der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia. "So ist ein Teil der Schwäche bei den Exporten sicherlich damit zu erklären, dass viele Lieferungen nicht möglich waren, weil es infolge der eingeschränkten Schifffahrt auf dem Rhein zu Lieferkettenengpässen gekommen ist."

"ABWÄRTSDYNAMIK VERSTÄRKT SICH"

Die Investitionen in Ausrüstungen – vor allem in ‌Maschinen, Geräte und Fahrzeuge – gingen sogar um 3,5 Prozent zurück. "Die in der ‌ersten Jahreshälfte zu beobachtende Abwärtsdynamik bei den Ausrüstungsinvestitionen verstärkte sich damit", betonten die Statistiker. Experten machen für diese Flaute die Politik mitverantwortlich. "Das spiegelt die Enttäuschung der Unternehmen darüber wider, dass die Regierung die gebeutelte Standortqualität nicht durch entschiedene Reformen verbessert", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Auch ⁠die Bauinvestitionen gingen um 0,3 Prozent zurück - hier machen höhere Zinsen viele Projekte unrentabel.

Dass Europas größte Volkswirtschaft dennoch auf Wachstumskurs ‌blieb, liegt an den gestiegenen Ausgaben von Verbrauchern und Staat. Der ⁠private Konsum wuchs im Sommer um 0,1 Prozent. "Selbst deutlich gestiegene Preise für Kraftstoffe und Heizöl haben ihn nicht aus der Bahn geworfen", sagte der Leiter Volkswirtschaft der Fondsgesellschaft Union Investment, Michael Herzum. Die Folgen des Iran-Kriegs haben die Inflation hochgetrieben und belasten die Kaufkraft der Verbraucher. Die staatlichen Konsumausgaben nahmen sogar um 0,3 Prozent ‌zu. "Dass weiterhin nur der Staatsverbrauch deutlich zulegt, bereitet wegen der Schuldenfinanzierung ⁠Sorgen", betonte der Chefvolkswirt der Privatbank Bethmann HAL, ⁠Alexander Krüger.

"AUFWÄRTSTREND VERFESTIGT SICH"

Die Chancen für einen positiven Jahresabschluss stehen aber nicht schlecht. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, der als wichtigster Frühindikator für die deutsche Wirtschaft gilt, stieg im November bereits den siebten Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren. "Der wirtschaftliche Aufwärtstrend festigt sich", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe der Nachrichtenagentur Reuters. "Für einen selbsttragenden Aufschwung ist aber noch ein gewisser Weg zu gehen." Die verbesserte Lagebewertung durch die 9000 befragten Manager spreche für ein erneutes Wachstum im vierten Quartal. Es wäre das fünfte positive Quartal in Folge, zu dem milliardenschwere Investitionen der Regierung in Infrastruktur und Aufrüstung beitragen dürften. "Die deutsche Wirtschaft wird zum Jahresende nochmals Schwung holen, so dass das Wachstum im dritten Quartal ein Ausreißer darstellen ⁠wird", sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel.

Die Bundesregierung erwartet für 2026 ein Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent. Es soll sich im kommenden Jahr auf 1,1 Prozent abschwächen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)