ATHEN (dpa-AFX) - Wegen landesweiter Streiks kommt es heute in Griechenland zu Beeinträchtigungen im Verkehr. Unter anderem werden 15 griechische Regionalflughäfen bestreikt, auch der Nahverkehr in den Großstädten Athen und Thessaloniki fällt teilweise aus. Auch bei Behörden und beim Schulunterricht kommt es zu Ausfällen.

Zum Ausstand aufgerufen hat der griechische Gewerkschaftsdachverband der Beschäftigten im öffentlichen Dienst (Adedy). Die Gewerkschafter fordern angesichts der hohen Lebenshaltungskosten deutliche Lohnerhöhungen, mehr unbefristete Arbeitsplätze, die Senkung und Deckelung von Strom- und Kraftstoffpreisen und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Güter des täglichen Bedarfs.

Mehr als 70 Kundgebungen

Geplant seien landesweit mehr als 70 Kundgebungen, berichtete die Tageszeitung "Kathimerini". Die größten sollen in Athen und Thessaloniki stattfinden. Bei den 15 bestreikten Regionalflughäfen handelt es sich vornehmlich um Inselflughäfen etwa von Naxos, Paros, Syros und Milos und um Inlandsflüge der griechischen Fluggesellschaften Aegean Airlines und Sky Express. Auslandsflüge sollen griechischen Medienberichten zufolge nicht betroffen sein./axa/DP/zb