Berlin, 25. Nov (Reuters) - ⁠Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Bevölkerung mit Blick auf künftige Haushaltsverhandlungen auf schwierige Debatten eingeschworen. "Dabei werden wir alle manche liebgewordene Vorstellung aufgeben müssen. So werden wir aus Steuermitteln nicht mehr alles leisten können, an das wir uns allzu sehr gewöhnt haben", sagte Merz am Mittwoch in der Generaldebatte über den Haushalt 2027 im Bundestag. Wenn man die Kraft nicht aufbringe, nehme man den nächsten Generationen die ‌nötigen Mittel. Merz mahnte zudem eine schnelle Verabschiedung der Rentenpläne der Bundesregierung an. Man habe die Chance, dass das Rentenniveau mittelfristig steigen und die Beiträge sinken könnten. "Vorausgesetzt, wir treffen in sehr naher Zukunft die richtigen Entscheidungen", fügte der Kanzler mit ⁠Blick auf die Diskussionen ⁠mit der SPD hinzu. AfD-Co-Chef Tino Chrupalla drohte mit einer Normenkontrollklage gegen den Bundesetat 2027.

Merz betonte, dass die schwarz-rote Koalition aus CDU/CSU und SPD weiter versuchen werde, die grundsätzlichen Probleme des Landes zu lösen. "Wir haben die Pflicht und die Verantwortung, das miteinander abzuwenden, damit eben auch die nächsten Generationen die finanziellen Möglichkeiten und Freiheiten haben, ihre Zukunft zu gestalten", sagte er. Hintergrund ist, dass sowohl CDU/CSU als auch SPD davon ausgehen, dass die Haushaltsaufstellung 2028 sehr viel schwieriger werde als die für 2027.

Der ‌Kanzler forderte, dass man perspektivisch alle Verteidigungsausgaben wieder in den Haushalt überführen ‌und die hohe Kreditaufnahme senken müsse. "Wenn wir nicht umsteuern, dann werden wir in einigen Jahren die Situation haben, dass alle Einnahmen des Bundes für Soziales, für Zinsen und für Verteidigung ausgegeben werden müssen", warnte Merz. "Wir müssen also alle miteinander bereit sein, aus dieser drohenden Situation die ⁠richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist der wahre Test für Generationengerechtigkeit in unserem Land."

Merz verteidigte den Etat für das kommende Jahr. "Ich gebe ‌zu: Der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts hat sicher keinen Schönheitspreis ⁠verdient", räumte er mit Blick auf die langen Debatten in der Koalition ein. Aber in der Demokratie gebe es manchmal schwierige und manchmal kontroverse Verhandlungen. "Niemand kann ganz bekommen, was er will und was er für richtig hält und für notwendig hält. Und das gilt auch für mich", sagte Merz.

Der CDU-Chef betonte zudem, dass die Bundesregierung ‌ihre Arbeit fortsetzen wolle. "Für diesen Erfolg werden wir in dieser Koalition ⁠zu weiteren gemeinsamen Vorschlägen und Entscheidungen kommen." Es sei ⁠nicht möglich, alle seit Jahrzehnten aufgehäuften Probleme des Landes mit einem oder zwei Haushalten zu lösen. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch unterstrich, dass für seine Partei die Reform der Erbschaftsteuer nicht vom Tisch sei.

Der Bundestag muss dem Haushalt 2027 am Freitag abschließend zustimmen. Die schwarz-rote Koalition verfügt über eine Mehrheit von zwölf Stimmen im Parlament - allerdings kann Merz wegen des EU-Sondergipfels in Brüssel nicht an der Abstimmung teilnehmen.

AfD-Co-Chef Chrupalla schloss in der Debatte nicht aus, dass eine von seiner Partei geführte Landesregierung in Sachsen-Anhalt gegen den Bundeshaushalt für 2027 eine Normenkontrollklage anstrengen könnte. Er freue sich darauf, "wenn im Dezember dieses Jahres die erste AfD-geführte Landesregierung gewählt wird". Auch diese Landesregierung könne eine "abstrakte Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anstreben", sagte der Co-Chef der größten ⁠Oppositionsfraktion im Bundestag. Die Grünen- Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann bezeichnete den Haushalt als "so groß und so unseriös wie nie zuvor".

(Bericht von Andreas Rinke und Alexander Ratz; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)