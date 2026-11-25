Berlin, 24. ⁠Nov (Reuters) - Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat dem Wirtschaftsflügel seiner Partei zugesagt, die Reform der Sozialversicherungssysteme "mit großem Engagement voranzutreiben". "Unsere Sozialversicherungssysteme zukunftsfest zu machen, das ist und bleibt der Auftrag für die Bundesregierung", sagte Merz ‌am Dienstagabend bei der Feier zum 70. Geburtstag der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in Berlin. "Wir werden das mit großem Engagement vorantreiben", fügte ⁠er ⁠hinzu. Die schwarz-rote Koalition habe aber schon wichtige Projekte wie die Aktivrente oder die Frühstartrente auf den Weg gebracht. Hintergrund ist, dass die Union den Koalitionspartner SPD zu Reformen sowohl bei der Rente als auch bei der Arbeitsmarktgesetzgebung drängt.

Merz sagte zudem, dass er ‌sich mehr Tempo und mehr Zuversicht ‌wünsche. Mit Blick auf die Gründung der Mittelstandsgruppierung in der Union vor 70 Jahren erinnerte er an den "sehr, sehr hart ausgetragenen Meinungskampf innerhalb der ⁠CDU zwischen Konrad Adenauer und Ludwig Erhard". Letzterer habe darauf bestanden, ‌dass es Wettbewerb, aber auch ⁠ein Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen gebe. "Aus einem Land in Trümmern wurde ein Land des Aufbruchs", sagte Merz zum folgenden Wiederaufbau. "Auch in schwierigen Zeiten kann man Zuversicht empfinden", sagte er. "Können wir es ‌nicht heute bitte auch ein ⁠bisschen?"

Der Kanzler erinnerte zudem an ⁠die Einkommensteuerreform der Jahre 1986 bis 1990. Damals habe man in einem "Kraftakt" den sogenannten Mittelstandsbauch abgebaut und den Spitzensteuersatz von 56 auf 53 Prozent gesenkt. "Das war eine Entlastung damals im zweistelligen Milliardenbereich. Auch heute wäre es gut, wenn wir schneller vorankommen", sagte Merz, ohne etwa die Forderung der Union nach einem Ausgleich für die kalte Progression in der Einkommensteuer zu nennen.

(Bericht von ⁠Andreas Rinke; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)