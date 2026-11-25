Was bewegt die Aktie?

BNP Paribas stuft die Micron-Aktie von „Outperform“ auf „Neutral“ herab und senkt das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar. Das neue Ziel liegt rund 23 Prozent über dem jüngsten Kursniveau. Andere Kursziele reichen von 1.200 bis 3.000 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 1.412 Dollar knapp über dem Wert von 1.408 Dollar vor einem Monat.

BNP Paribas erwartet, dass sich Angebot und Nachfrage bei den Speicherchips DRAM und NAND bereits Mitte 2027 annähern. Sollte das Angebot stärker wachsen als die Nachfrage, könnten die durchschnittlichen Verkaufspreise sinken. Verzögerungen beim Bau von Rechenzentren könnten aus Sicht der Bank dazu führen, dass ein Teil der Nachfrage nach Speicherchips erst später anfällt.

Nvidia plant für sein System Vera Rubin Ultra weniger Hochbandbreitenspeicher (HBM) als ursprünglich vorgesehen, weil das Angebot knapp ist. Mit der geringeren Speichermenge pro System könnte Nvidia mehr Grafikprozessoren ausliefern. Steigen die Auslieferungen dadurch stark genug, kann der gesamte HBM-Verbrauch trotz des geringeren Bedarfs pro System zunehmen. Die UBS hält deshalb einen länger anhaltenden Speicherzyklus für möglich.

Die Micron-Aktie fiel am Vortag um elf Prozent und gab vorbörslich weiter nach. Nach den starken Kursanstiegen bei Speicheraktien in den vergangenen Monaten können Anleger, die früh eingestiegen sind, selbst nach den jüngsten Rückgängen noch mehrere Hundert Prozent im Plus liegen. Wenn sie bei negativen Nachrichten einen Teil dieser Gewinne realisieren, kann das die Kursverluste verstärken.

Charttechnik

Der Kurs erreichte zuletzt rund 760 Dollar. Der nächste größere Widerstand liegt zwischen 770 und 800 Dollar. Das neue Kursziel von BNP Paribas liegt mit 775 Dollar in diesem Bereich. Setzt sich der vorbörsliche Rückgang im regulären Handel fort, könnte der Kurs unter 600 Dollar fallen.

Martins Einschätzung

Die bis Mitte 2028 geplanten Rechenzentrumsprojekte sprechen für einen länger anhaltenden Speicherzyklus. Wenn mehr Hochbandbreitenspeicher verfügbar wird, könnten die Hersteller ihre Systeme wieder mit mehr Speicher ausstatten. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von 3,6 liegt deutlich unter dem für Micron in den vergangenen zehn Jahren typischen Bereich von zehn bis zwölf. Solange der Speicherzyklus anhält, erscheint dieser Bewertungsabschlag zu groß.