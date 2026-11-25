LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown poliert seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr leicht auf. Ein Grund dafür sei der jüngst erfolgte Einstieg beim Konkurrenten LEG über die Wohnimmobilien-Tochter Grand City Properties (GCP), teilte Aroundtown am Mittwoch mit. Die Luxemburger Gesellschaft erwartet für 2026 nun ein operatives Ergebnis (FFO I) im Bereich von 285 bis 305 Millionen Euro; das sind am unteren Ende der Bandbreite 10 Millionen Euro mehr als zuvor angepeilt. Im Vorjahr hatte Aroundtown operativ 288 Millionen Euro verdient.

Die Konzerntochter GCP war Ende Oktober bei LEG eingestiegen. Aroundtown erwartet durch das Finanzinvestment, das den Angaben zufolge derzeit bei knapp einem Viertel der LEG-Anteile liegt, einen Zuwachs beim operativen Ergebnis von 20 Prozent auf anteiliger Basis.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres war das operative Ergebnis vor allem wegen höherer Finanzierungskosten um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 215 Millionen Euro gesunken. Unter dem Strich brach der Gewinn von 882 Millionen auf 332 Millionen Euro ein. Der Rückgang sei vor allem dem geringeren Ergebnis aus der Bewertung der Immobilien im ersten Halbjahr geschuldet, hieß es. Zudem hatte Aroundtown im Neunmonatszeitraum des Vorjahres von einmaligen Steuererträgen profitiert./tav/stw