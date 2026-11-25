Die Erholungsrally der US-Börsen zum Wochenauftakt entpuppt sich immer mehr als Strohfeuer. Zur Wochenmitte setzten die Kurse an der Wall Street ihren Rutsch in erhöhten Tempo fort. Der Nasdaq 100, Auswahlindex für die zuvor so beliebten Tech-Werte der USA, knickte zum Handelsbeginn am Mittwoch um 3,55 Prozent auf 25.282 Punkte. So tief hatte der Index zuletzt Anfang April notiert.

Auch die Standardwerte-Indizes Dow Jones und S&P 500 gerieten deutlich in Mitleidenschaft. Der Dow Jones verlor 1,5 Prozent, der marktbreite S&P 500 sogar 2,2 Prozent. Im Gegenzug legten die Notierungen für amerikanische Staatsanleihen über alle Laufzeiten hinweg zu.

Angesichts der vielen offenen Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit des sogenannten KI-Trades wendeten sich viele Investoren Anlagen wie den als "sicherer Hafen" geltenden Staatsanleihen zu, schrieb Neil Fisher, Anlagespezialist beim britischen Vermögensverwalter und Finanzberater St. James's Place. Dazu passt auch die anhaltende Stärke der Weltleitwährung US-Dollar gegenüber dem Euro und anderen Währungen. Wegen des Thanksgiving-Feiertags ruht der US-Aktienhandel am Donnerstag, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt.

Die Kurse dürften bis Mitte kommenden Jahres unter Druck bleiben, erwartet Dong Chen, der die Kapitalanlage bei der Schweizer Bank J. Safra Sarasin verantwortet. Denn mindestens bis dahin erwartet er Gegenwind von der Geldpolitik.

Großen Einfluss auf die anhaltende Nasdaq-Schwäche hat Schwergewicht Nvidia. Für die Aktien des KI-Chipriesen ging es nach dem Kurssprung vom Montag und dem anschließenden Rückschlag um weitere 6,2 Prozent auf 145,69 Dollar nach unten. Sie waren am Freitag mit 124,50 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mai 2025 abgesackt. In ihrem Sog verzeichneten auch andere Halbleitertitel wie Sandisk, Intel und Micron deutliche Abschläge.

Ebenfalls düster sah es bei den Aktien von Anthropic aus. Die Anteile rutschten um rund vier Prozent auf 78,58 Dollar ab. Damit notieren sie mittlerweile deutlich unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar, den Anthropic bei seinem IPO zur Monatsmitte erzielt hatte.