Berlin, 25. ⁠Nov (Reuters) - Eine neue Studie sieht die sogenannte E5-Gruppe in Europa als möglichen Treiber einer engeren Sicherheitszusammenarbeit. In einer am Mittwoch in Berlin vorgestellten Studie der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) wird die Gruppe ‌aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen als "harter Kern" Europas in diesem Gebiet bezeichnet. Immerhin stehe diese Gruppe für 78 ⁠Prozent ⁠der Rüstungsexporte, 66 Prozent der Verteidigungsausgaben und 59 Prozent der Soldaten der europäischen Nato-Staaten (ohne Türkei). Außenminister Johann Wadephul hatte die Abstimmung im E5-Format zuletzt vorangetrieben. Der informelle EU-Gipfel hatte sich vergangene Woche darauf geeinigt, dass Vertreter der E5 ‌sowie der EU-Institutionen an möglichen Verhandlungen ‌zur Beendigung des Ukraine-Krieges beteiligt sein sollen.

Allerdings sehen die Autoren der Studie auch Risiken für eine engere Zusammenarbeit in dieser Gruppe. ⁠So gebe es zwar einen Anstieg der Rüstungsausgaben. "Aber mit steigenden ‌Ausgaben haben Regierungen ... stärkere Anreize, ⁠Aufträge, Produktionsstandorte und Arbeitsplätze im eigenen Land zu sichern", sagte Nicole König, Head of Policy der MSC. "Dies könnte zu dem führen, was manche als 'Paradoxon der europäischen ‌Wiederaufrüstung' bezeichnen", sagte König ⁠zur Gefahr einer erneuten Zersplitterung ⁠der Rüstungsbestellungen auch unter den E5-Staaten. Ein weiteres Risiko sei, dass kommendes Jahr in Ländern wie Polen, Italien und Frankreich gewählt werde und die stark gestiegenen deutschen Rüstungsausgaben teilweise misstrauisch betrachtet würden. Die Studie plädiert dafür, dass sich die E5 einen organisatorischen Rahmen geben sollten, um gemeinsame Schritte vor- und nachzubereiten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert ⁠von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)