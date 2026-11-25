DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wenige Monate vor der Landtagswahl hat die Opposition im Landtag CDU und Grünen eine unseriöse Haushaltspolitik vorgeworfen. "Dem Anspruch solider Haushaltsführung wird diese Landesregierung nicht gerecht", sagte der FDP-Haushaltsexperte Ralf Witzel im Plenum.

Die Landesregierung plant in ihrem letzten Haushaltsgesetz in dieser Legislaturperiode für 2027 einen erneuten Rekordetat mit Ausgaben in Höhe von 116,6 Milliarden Euro. Das sind 4,3 Milliarden Euro mehr als im Haushalt des laufenden Jahres. Eingeplant sind Schulden in Höhe von rund 4,7 Milliarden Euro.

Trotz steigender Steuereinnahmen reiche der Regierung das Geld "hinten und vorne nicht", so FDP-Politiker Witzel. Schwarz-Grün handele wie ein Vampir, der sich über die Blutarmut seiner Opfer beschwert.

Wo bleibt das dritte beitragsfreie Kita-Jahr?

Der SPD-Politiker Alexander Baer kritisierte, dass das von Schwarz-Grün versprochene dritte beitragsfreie Kita-Jahr auch im letzten Haushalt dieser Wahlperiode nicht auftauche. "Vier Jahre nach dem vollmundigen Wahlversprechen warten die Familien immer noch."

Der AfD-Abgeordnete Hartmut Beucker warf der Landesregierung vor, ihr faktisches Rekordhaushaltsdefizit von fast acht Milliarden Euro mit Schulden zu stopfen. CDU und Grüne hätten keinen Plan, wie sie die Lücke in den kommenden Jahren schließen könnten. "Die Schuldenparty muss endlich gestoppt werden."

Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) entgegnete, dass die Regierung sehr wohl spare - 2027 seien strukturelle Einsparungen in Höhe von 1,45 Milliarden Euro vorgesehen. "Das hat es vorher in 30 Jahren nicht gegeben", sagte der CDU-Politiker. "Diese Landesregierung ist verlässlich."/dot/DP/zb