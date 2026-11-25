Was bewegt die Aktie?

Die Nutanix-Aktie verlor im regulären Handel rund fünf Prozent und gab nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen nachbörslich um mehr als 13 Prozent nach. Die größte Enttäuschung ist die unveränderte Umsatzprognose für 2027. Nutanix rechnet weiter mit 3,18 bis 3,23 Milliarden Dollar Umsatz. Die Konsenserwartung lag bereits am oberen Ende dieser Spanne.

Im abgelaufenen Quartal steigerte Nutanix den Umsatz um 15 Prozent und übertraf die Erwartungen um knapp zehn Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 Dollar und damit rund 20 Prozent über den erwarteten 0,61 Dollar. Die bereinigte operative Marge erreichte mit 32 Prozent einen Quartalsrekord.

Für das nächste Quartal erwartet Nutanix einen Umsatz von 820 bis 830 Millionen Dollar. Die Markterwartung von 820 Millionen Dollar entspricht dem unteren Ende der Spanne, deren Mitte bei 825 Millionen Dollar liegt. Wegen der saisonalen Entwicklung dürfte der Umsatz im dritten Quartal niedriger ausfallen als im zweiten.

Der jährlich wiederkehrende Umsatz stieg um 15 Prozent auf 2,63 Milliarden Dollar. Die Nettoumsatzbindung sank leicht auf 105 Prozent. Der Wert zeigt, dass Nutanix mit bestehenden Kunden auch unter Berücksichtigung von Kundenabgängen netto mehr Umsatz erzielt. Zugleich ging der Auftragseingang im Jahresvergleich leicht zurück.

Der Quartalsumsatz über den Erwartungen und der höhere Mittelwert für das Folgequartal hätten eine Anhebung der Jahresprognose nahegelegt. Das Management hält auch am unteren Ende der bisherigen Spanne fest. Hinzu kommt der angekündigte Wechsel an der Unternehmensspitze. Für Anleger, die wegen des bisherigen Vorstandschefs investiert sind, kann sein Ausscheiden ein Verkaufsgrund sein.

Charttechnik

Zwischen 45 und 47 Dollar liegt eine wichtige charttechnische Unterstützung. Hält dieser Bereich, kann sich der Kurs dort stabilisieren.

Martins Einschätzung

Die starken Quartalszahlen sprechen für das operative Geschäft. Die unveränderte Jahresprognose und der Wechsel an der Unternehmensspitze sprechen derzeit für Zurückhaltung bei einem Einstieg.