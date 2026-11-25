Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Hannover Rück: Neue Gewinnziele und attraktive Dividendenperspektiven

Auf dem Kapitalmarkttag präsentiert Hannover Rück seine Strategie für die kommenden Jahre und stellt weiteres profitables Wachstum in Aussicht. Auch die Dividendenpolitik bleibt für Anleger interessant. Doch wie ambitioniert sind die neuen Ziele tatsächlich und welches Potenzial ergibt sich daraus für die Aktie?

Nvidia: Sind 250 Dollar trotz politischer Risiken realistisch?

Analyst Dan Ives hebt sein Kursziel deutlich an und misst der berichteten Rückkehr von Jensen Huang eine enorme Bedeutung für die Unternehmensbewertung bei. Gleichzeitig sorgen mögliche politische Einflussnahmen und regulatorische Unsicherheiten für offene Fragen. Wie realistisch ist das erwartete Kurspotenzial von Nvidia angesichts dieser Gemengelage?

Anthropic: Ernüchterung nach dem Börsendebüt

Bereits wenige Handelstage nach dem Börsengang fällt die Anthropic-Aktie unter ihren Ausgabepreis. Zunehmende Zweifel an der Wirtschaftlichkeit milliardenschwerer KI-Investitionen und auffällige Aktivitäten am Optionsmarkt sorgen für Gesprächsstoff. Ist die anfängliche Euphorie bereits vorbei oder bietet der Kursrückgang eine interessante Gelegenheit?