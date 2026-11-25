Was bewegt die Aktie?

Bis Montag hatte die Nvidia-Aktie mehr als 30 Prozent zugelegt. Am Dienstag sank der Kurs um 5,8 Prozent. In der Vorbörse am Mittwoch verlor die Aktie weitere rund vier bis fünf Prozent. Die Kursbewegungen fallen in die Tage um die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef.

Nvidias Verwaltungsrat hat Huang nach seiner Entlassung erneut zum Unternehmenschef bestellt. US-Präsident Donald Trump gibt an, vor der Entscheidung direkt und indirekt mit dem Verwaltungsrat in Kontakt gestanden zu haben. Das US-Handelsministerium und das US-Justizministerium haben den Gegenstand der Untersuchungen eingegrenzt. Die Behörden konzentrieren ihre Untersuchungen auf ein anderes Unternehmen.

Huang soll am 3. Dezember erstmals öffentlich vor einem Ausschuss aussagen. Der Fortgang der Untersuchungen bleibt ein Risiko für die Nvidia-Aktie und dürfte zu den jüngsten Kursverlusten beigetragen haben. Auch im Verwaltungsrat könnte es nach Huangs Entlassung und Wiedereinstellung zu personellen Veränderungen kommen. Im Jahr 2023 kehrte Unternehmenschef Sam Altman wenige Tage nach seiner Entlassung zurück, anschließend blieb nur ein Mitglied des bisherigen Verwaltungsrats im Amt.

Technologieexperte Dan Ives hebt sein Kursziel für die Nvidia-Aktie von 225 auf 250 Dollar an. Das neue Ziel liegt mehr als 60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Für ein besonders günstiges Szenario setzt Ives weiterhin 300 Dollar an. Er veranschlagt für Nvidia mit Huang an der Unternehmensspitze einen um eine Billion Dollar höheren Börsenwert als bei einer anderen Führung.

Charttechnik

Setzt sich der Kursrückgang fort, könnte die Nvidia-Aktie das frühere Hoch bei 144 Dollar erneut testen.

Martins Einschätzung

Nvidia spielt beim Ausbau der künstlichen Intelligenz (KI) in den USA eine wichtige Rolle. Mit Huang an der Spitze hat das Unternehmen gute Chancen, sein Geschäft über den Verkauf von Grafikprozessoren hinaus auszubauen. Auf dem aktuellen Kursniveau bietet die Aktie deshalb eine langfristige Kaufchance.