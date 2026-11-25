AMSTERDAM (dpa-AFX) - Hohe Investitionen in den Essenslieferdienst Just Eat Takeaway haben die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus in den vergangenen Monaten belastet.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2025/27 sank der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 393 Millionen Dollar (359 Mio Euro), wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Das war weniger, als die von Bloomberg befragten Analysten erwartet hatten. Unter dem Strich ging der Gewinn sogar um mehr als ein Viertel zurück.

Prosus hatte den ebenfalls niederländischen Lieferdienst vor knapp einem Jahr gekauft. In den vergangenen Monaten wurden unter anderem Sparmaßnahmen eingeläutet. Zudem wurde ein teurer Werbevertrag gekündigt, der nun in den ersten sechs Monaten für hohe Einmalkosten sorgte. Dieser Schritt soll sich im Gesamtjahr aber positiv auf das Ergebnis auswirken.

Das wichtigste Investment der Holdinggesellschaft bleibt der chinesische Internetkonzern Tencent , dessen bereinigter Gewinn in den sechs Monaten bis Ende Juni stieg. Prosus hält aktuell noch etwas mehr als 22 Prozent an Tencent.

Prosus selbst wird wiederum vom südafrikanischen Technologieunternehmen Naspers kontrolliert. Dieser hatte sich bereits 2001 an Tencent beteiligt und damals lediglich etwas mehr als 30 Millionen Euro für fast die Hälfte der Anteile bezahlt.

Naspers hatte Prosus 2019 in Amsterdam an die Börse gebracht, um damit besseren Zugang zu Kapital zu bekommen. Die Tencent-Beteiligung wurde dabei zu dem niederländischen Unternehmen verlagert.

Diese hatte dann in den Jahren danach die Beteiligung Schritt für Schritt reduziert und Milliarden eingenommen. Aktuell ist das Tencent-Paket noch etwas mehr als 80 Milliarden Euro wert. Prosus selbst kommt auf lediglich knapp 68 Milliarden Euro./lew/tav/zb