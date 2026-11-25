^ Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH 25.11.2026 / 09:21 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE Company Name: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Reason for the research: Q3 Ergebnisse Recommendation: Kaufen from: 25.11.2026 Target price: EUR3,00 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,50 auf EUR 3,00. Zusammenfassung: Die Q3-Ergebnisse entsprachen unseren Prognosen, doch das zugrunde liegende Wachstum enttäuschte. Der LFL-Umsatz stieg um 5,7% auf EUR164,0 Mio., während das AEBITDA um 5% auf EUR27,3 Mio. zulegte. Das organische Umsatzwachstum verlangsamte sich auf lediglich 0,4%, da die schwache Nachfrage seitens der Werbekunden und die anhaltende interne Umstrukturierung die Leistung belasteten. Das Management hielt an der Guidance für 2026 fest, rechnet nun jedoch mit Ergebnissen am unteren Ende der Bandbreiten. Auch die vorsichtigen Marktkommentare deuten darauf hin, dass die Erholung länger dauert als zuvor erwartet. Verve hat greifbare Fortschritte bei der Stärkung seiner Technologieplattform, der Zielgruppenansprache und der Kostenbasis erzielt, doch die Anleger sind der Versprechungen überdrüssig, die sich bislang noch nicht in stärkerem Wachstum niedergeschlagen haben. Das Unternehmen muss nun geschäftliche Erfolge vorweisen, um das Vertrauen wiederherzustellen. Wir haben daher unsere Wachstumsannahmen für 2027 leicht nach unten korrigiert, um dem schwächeren Marktumfeld und einer langsameren Erholung Rechnung zu tragen. Daraus ergibt sich ein neues Kursziel von EUR3,00 (bisher: EUR3,50), und wir behalten unsere Kaufempfehlung für Verve bei (Aufwärtspotenzial: 367%). First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 3.50 to EUR 3.00. Abstract: Q3 headline results landed within a whisker of FBe, but the underlying growth disappointed. LFL revenue rose 5.7% to EUR164.0m, while AEBITDA edged 5% higher to EUR27.3m. Organic sales growth slowed to just 0.4%, as soft advertiser demand and ongoing internal restructuring weighed on performance. Management maintained 2026 guidance but now expect results towards the lower end of the ranges. Cautious market commentary also suggests that the recovery is taking longer than previously anticipated. Verve has made tangible progress in strengthening its technology platform, targeting capabilities and cost base, but investors have grown weary of promises that have yet to translate into stronger growth. The company now needs to deliver commercial proof to restore confidence. We have thus dialled back our 2027 growth assumptions a notch to reflect the softer market backdrop and a slower recovery. This results in a EUR3.0 PT (old: EUR3.5), and we stay Buy-rated on Verve (367% upside). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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