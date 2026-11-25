KfW Research erwartet für Deutschland eine anhaltend hohe Konjunkturdynamik im kommenden Jahr Frankfurt am Main (ots) - - Ökonomen der KfW rechnen für 2026 mit einem preisbereinigten Wachstum von 1,3 Prozent - Für das kommende Jahr bleibt die Prognose bei plus 1,5 Prozent - KfW Research hebt Inflationserwartungen für 2027 deutlich an auf 3,0 Prozent Die volkswirtschaftliche Abteilung der KfW, KfW Research, erhöht ihre Prognose für das preisbereinigte Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland im laufenden Jahr 2026 um 0,2 Prozentpunkte auf nun plus 1,3 Prozent. "Die deutsche Wirtschaft hat sich als resilient erwiesen, das dritte Quartal entwickelte sich trotz der heutigen Abwärtsrevision etwas besser als erwartet", sagte Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. Trotz sehr hoher Energiepreise und einem historischen Niedrigwasser am Rhein wuchs die Wirtschaft im Sommerquartal leicht. Für 2027 hält KfW Research an seiner Prognose von einem Wachstum für Deutschland von 1,5 Prozent fest. Insbesondere der Schub aus weiter steigenden Verteidigungsausgaben sowie gut gefüllte Auftragsbücher in einigen Industriebranchen lassen die Ökonomen von KfW Research auf eine anhaltend hohe Wachstumsdynamik hoffen. So partizipieren einige Unternehmen in Bereichen wie Computer, Elektronik und Optik sowie Elektrische Ausrüstungen als Zulieferer am weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur. Im Tiefbau ist der Auftragseingang deutlich gestiegen, was für eine Beschleunigung der Bauproduktion in den nächsten Quartalen spricht, und auch im Maschinenbau haben die Inlandsaufträge eine positive Trendwende geschafft - das macht Hoffnung für die Entwicklung der Unternehmensinvestitionen. Der Wachstumsimpuls durch die deutsche Fiskalpolitik dürfte 2027 mit plus 0,6 Prozentpunkten ähnlich hoch ausfallen wie im laufenden Jahr. Deutliche Korrekturen nimmt KfW Research an seiner Inflationsprognose für 2027 vor. Die anhaltenden Konflikte in der Golfregion haben den Ausblick für die Energiepreiseentwicklung eingetrübt. Öl- und Gasfutures signalisieren nun länger hohe Preise für 2027. In Deutschland sorgen Gesundheitsreform und Tabaksteuer für einen zusätzlichen Inflationsschub. KfW Research hebt daher die Inflationsprognose 2027 für Deutschland um 0,7 Prozentpunkte und für die Eurozone um 0,6 Prozentpunkte auf jeweils 3,0 Prozent an. Ein weiterer Zinsschritt der EZB im Dezember um 25 Basispunkte ist daher sehr wahrscheinlich. Da sich bisher aber nur verhaltene Preiseffekte über Energiegüter hinaus zeigen, dürfte aus Sicht von KfW Research dann das Ende des Straffungszyklus erreicht sein. Vor allem aufgrund der stärker als erwartet ausgefallenen Zahlen für das zweite und dritte Quartal hebt KfW Research die Wachstumsprognose für den Euroraum für 2026 im Vergleich zur August-Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf 1,1 Prozent an. Für 2027 erwarten die Ökonomen weiterhin ein Wachstum von 1,2 Prozent. Als anhaltend großes Konjunkturrisiko bewertet KfW Research die Entwicklungen am Golf. Zudem sind die Aussichten auch vom Wetter abhängig: Aufgrund sehr niedriger Gasspeicherstände würde ein ungewöhnlich kalter Winter die Gaspreise noch erheblich antreiben und so möglicherweise zu Produktionseinschränkungen in energieintensiven Industriezweigen führen. "Eine Verlangsamung bei den globalen KI-Investitionen könnte sich negativ auf die europäischen Konjunkturaussichten auswirken. Gerade in Deutschland besteht durch den neu gewonnenen Wachstumstreiber auch eine erhöhte Verwundbarkeit. Die momentane Volatilität an den Aktienmärkten zeigt die Risiken, die bezüglich des Ausbaus der KI-Infrastruktur bestehen. Ich gehe derzeit allerdings nicht davon aus, dass diese Korrektur den Ausbau signifikant bremsen wird", sagte Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Bei allen strukturellen Problemen, wie hohe Lohn- und Bürokratiekosten oder dem harten Wettbewerbsdruck aus China, stimmt es positiv, dass es Teilen der deutschen Industrie offenbar wieder gelingt, gefragte Komponenten für die globalen Investitionsbedarfe herzustellen." Der aktuelle KfW-Konjunkturkompass ist abrufbar unter: KfW-Konjunkturkompass | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Research/KfW-Konjunkturkompass.html) Pressekontakt: KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer, Tel.: +49 69 7431 41336 mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6397566 OTS: KfW