Baukonjunktur: Nach Rekord-August wieder weniger Aufträge Berlin (ots) - Das Bauhauptgewerbe hat im September 2026 mehr umgesetzt, aber weniger neue Aufträge erhalten. Der Umsatz der Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten lag real 5,8 Prozent (nominal +11,4 Prozent) über dem Vorjahresmonat, meldet das Statistische Bundesamt. Der Auftragseingang sank dagegen real um 6,5 Prozent (nominal minus 1,6 Prozent) gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 2 Prozent auf rund 553.000. Dazu Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe: "Wir sehen jetzt, wie wenig aussagekräftig das Rekordplus vom August war. Sobald die Großaufträge ausbleiben, rutscht der Auftragseingang sofort wieder ins Minus. Von einem wirklichen Branchenaufschwung sind wir noch immer weit entfernt. Am Bau laufen derzeit zwei Konjunkturen parallel. Der Wohnungsbau kommt traurigerweise weiterhin nicht in Gang, die Bestellungen im Hochbau bleiben hinter dem Vorjahr zurück. Im Tiefbau dagegen sind erste Mehraufträge aus dem Sondervermögen zu erkennen. Der Umsatzanstieg ist erfreulich, aber eben nur eine Seite der Medaille. Die Stimmung in der Branche bleibt gedrückt. Das ifo-Geschäftsklima für das Bauhauptgewerbe sank im November leicht auf einen Saldo von minus 15,9 Punkten, nach minus 15,7 Punkten im Oktober. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage laut ifo weniger gut, ihre Erwartungen fielen dagegen weniger skeptisch aus. Damit liegt das Geschäftsklima knapp unter dem Niveau des Vorjahres (November 2025: minus 15,1 Punkte)." Umsatz und Auftragseingänge der einzelnen Bausparten Der Umsatzanstieg zog sich durch alle Hauptsparten. Am stärksten wuchs der Wirtschaftsbau mit nominal +15 Prozent. Der öffentliche Bau legte nominal um 9,4 Prozent zu, der Wohnungsbau nominal um 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Beim Auftragseingang zeigt sich ein geteiltes Bild: Im Hochbau gingen die Bestellungen nominal um 7,2 Prozent zurück, im Tiefbau stiegen sie um nominal 3,3 Prozent. Im Wirtschaftsbau lag der Auftragseingang mit nominal +0,9 Prozent leicht über dem Vorjahresmonat. Im öffentlichen Bau lagen die Aufträge nominal 2,2 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Während der öffentliche Tiefbau nominal um 3 Prozent zulegte, brach der öffentliche Hochbau nominal um 17,3 Prozent ein - allerdings gegenüber einem außergewöhnlich hohen Vorjahreswert. Pressekontakt: Iris Rabe Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse Zentralverband Deutsches Baugewerbe Kronenstr. 55-58 10117 Berlin Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420 eMail mailto:rabe@zdb.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6397481 OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe