WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Regierung vermisst eine Stellungnahme der USA zum Absturz von drei russischen Marschflugkörpern im Südosten des Landes. "Es gibt wohl keine Reaktion, so wie wir sie erwartet hätten", sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dem Radiosender Rmf.fm.

Der Minister sagte weiter, es sei unklar, ob die Ursache des Schweigens aus Washington "die Suche nach Frieden" sei, oder ob es darum gehe, dass die Amerikaner mehr Details benötigten. Er betonte, man habe das Pentagon laufend über die Vorfälle unterrichtet; die USA seien auch an den Untersuchungen der in Polen gefundenen Trümmerteile beteiligt.

Nato-Generalsekretär soll Trump die Lage erläutern

Er hoffe, dass Nato-Generalsekretär Mark Rutte bei seinem für Mittwoch geplanten Treffen mit US-Präsident Donald Trump diesem erklären werde, welche Konsequenzen die Staaten der östlichen Nato-Staaten durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zu tragen hätten, sagte Kosiniak-Kamysz.

Am vergangenen Freitag waren während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Russland bestreitet, mit dem Vorfall etwas zu tun zu haben./dhe/DP/stk