Was bewegt die Aktie?

Die Aktie der Porsche AG steigt um 2,5 Prozent. Das Kursplus fällt mit der Veröffentlichung der neuen Favoriten von JP Morgan im Autosektor zusammen. Unter den Luxusautoherstellern bevorzugt die Bank Porsche und Ferrari. Zu ihren Favoriten zählen auch die Reifenhersteller Michelin und Continental sowie die Lkw-Hersteller Daimler Truck und Volvo.

JP Morgan sieht bei Porsche die Chance auf eine deutliche Geschäftswende. Der Sportwagenhersteller richtet seine Strategie stärker auf Profitabilität und Exklusivität aus und gibt beiden Zielen Vorrang vor einem höheren Absatz. Porsche hat den Umsatz bereits gesteigert, obwohl der Absatz zurückging. Der Umsatzanstieg bei weniger verkauften Fahrzeugen zeigt, dass Kunden die hohen Preise bezahlen.

Bei der Modellplanung setzt Porsche stärker auf Oberklassefahrzeuge und besonders exklusive Modelle. Das Unternehmen will jedes Jahr ein wichtiges Modell auf den Markt bringen. Oberhalb des Porsche 911 plant der Hersteller Supersportwagen mit Mittelmotor. Ein großer Geländewagen soll das Angebot oberhalb des Cayenne erweitern.

Auch Ferrari setzt auf Exklusivität. Der Absatz des Herstellers ging leicht zurück, während der Umsatz je Fahrzeug um mehr als acht Prozent stieg. Die Ferrari-Aktie stieg über ihre frühere Handelsspanne von 275 bis 325 Euro und schloss damit ihre Bodenbildung ab. Nach einer Korrektur legte der Kurs erneut deutlich zu und befindet sich auf Tagesbasis wieder in einer Konsolidierung.

Charttechnik

Die Porsche-Aktie ist im Dreijahresvergleich deutlich gefallen. Seit März 2025 bewegt sie sich in einer Spanne von etwa 40 bis 50 Euro. Die Seitwärtsbewegung spricht für eine laufende Bodenbildung. Im Monatschart könnte sich langfristig eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation entwickeln. Ein Anstieg über die obere Grenze der Handelsspanne bei 50 Euro würde für einen Abschluss der Bodenbildung sprechen.

Martins Einschätzung

Für ein Engagement im Autosektor sind Luxusautohersteller wie Porsche und Ferrari die bevorzugte Wahl. Bei Porsche spricht der Umsatzanstieg trotz sinkender Stückzahlen für die stärkere Ausrichtung auf exklusive Modelle. Für die Aktie bleibt die obere Grenze der Handelsspanne bei 50 Euro entscheidend.