WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu Abtreibungsdruck:

Frauen vor Gewalt schützen - und zugleich den strafrechtlichen Lebensschutz ungeborener Mädchen abschaffen? Diesen Widerspruch offenbart der Frauenverband Courage, der zum morgigen "Orange Day", dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, die Streichung des Paragrafen 218 fordert. Wie wäre es, die Frage der weiblichen Selbstbestimmung andersherum zu stellen? Wer schützt Frauen davor, von ihrem Partner, ihrem familiären Umfeld oder durch gesellschaftliche Erwartungen zu einer Abtreibung gedrängt zu werden? Dass Abtreibungsdruck real ist, belegen Studien der Universitäten Melbourne (2021) und Heidelberg (2022). Eine frauenfreundliche Gesellschaft muss Frauen vor Gewalt schützen. Und sie muss Bedingungen schaffen, unter denen keine Frau zwischen ihrem ungeborenen Kind und ihrer Partnerschaft oder ihrer wirtschaftlichen Existenz wählen muss. Wer die Unterdrückung von Frauen bekämpfen will, darf auch die Unterdrückung ihres Wunsches nach Mutterschaft nicht hinnehmen./yyzz/DP/mis