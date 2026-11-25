FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gewalt gegen Frauen:

Familienministerin Prien lud zu einer Jungen- und Männerkonferenz nach Berlin ein. Sie zeigte damit, dass sie bei der Gleichstellungspolitik nicht nur auf Frauen blickt, sondern auch auf Männer. (...) Deshalb ist die Männerkonferenz von Bundesfamilienministerin Prien genauso wichtig wie der jüngste Plan von Justizministerin Hubig, Femizide, also Tötungen von Frauen, weil sie Frauen sind, eindeutig als Morde zu werten. Die Rechte der einen zu stärken, ohne die Bedürfnisse der anderen aus dem Blick zu verlieren - das dürfte auch ein Schlüssel zur Lösung jener Probleme sein, zu denen nun erschreckende Lagebilder vorgelegt wurden: die wachsende häusliche Gewalt und die steigende Zahl von Gewalttaten gegen Frauen auch in Partnerschaften, von denen sich auch Bundesinnenminister Dobrindt schockiert zeigte./yyzz/DP/mis