KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Zur Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chip-Herstellers Nvidia schreibt die liberale dänische Tageszeitung "Politiken" am Mittwoch:

"Selbst in den USA ist es beispiellos, dass ein Präsident den Vorstand eines Unternehmens direkt dazu drängt, einen bestimmten Manager einzustellen. Das ist eine offensichtliche Vermischung von politischer und wirtschaftlicher Macht, Gift für die Demokratie und ein Geschenk an Vetternwirtschaft und Korruption.

(US-Präsident Donald) Trump steht einer Regierung vor, die eigentlich die KI-Branche regulieren und deren wilde Entwicklung steuern sollte. Stattdessen nutzt der Präsident seine Macht, um ein privates Unternehmen unter Druck zu setzen, einen Manager wieder einzustellen, und prahlt damit anschließend in seinem sozialen Netzwerk. Selbst nach den niedrigen Maßstäben der USA unter Trump ist das grotesk: ein Schritt in die Richtung eines staatskapitalistischen Modells, wie es China praktiziert."/wbj/DP/zb