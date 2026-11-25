WARSCHAU (dpa-AFX) - Zu Polens Umgang mit den Verletzungen seines Luftraums durch Drohnen und Raketen heißt es am Mittwoch in der polnischen Tageszeitung "Rzeczpospolita":

"Am Freitag fielen drei russische Raketen auf polnisches Gebiet. Wir haben keine davon abgeschossen, obwohl wir dies beabsichtigt hatten, wie das Militär versichert. Am Montagabend drang erneut eine russische Drohne in unseren Luftraum ein. Acht Minuten lang flog sie eine Schleife bis nach Chelm. Wir ließen sie davonfliegen, und die gesammelten Informationen wurden vermutlich laufend an die Russen weitergeleitet. Für Moskau ist das eine wertvolle Lektion: Man kann ohne Verluste Daten sammeln und uns und der Welt einmal mehr vor Augen führen, dass wir wehrlos sind.

Die Raketen haben gezeigt, dass wir für einen Krieg bereit sind, allerdings nur bei gutem Wetter. Bei Nebel und dichter Bewölkung sind wir hilflos, und die russischen Raketen fliegen so tief, dass die Krümmung der Erde sie vor den Radargeräten verbirgt. Einige Experten schlagen vor, russische Flugobjekte bereits über der Ukraine abzuschießen. Das wäre erst recht eine Blamage: Wenn wir dazu nicht einmal über unserem eigenen Hoheitsgebiet in der Lage sind, warum sollten wir es dann über fremdem Hoheitsgebiet können? Ganz zu schweigen der Reaktion Russlands und unserer Nato-Verbündeten, die man sich leicht vorstellen kann.

Umso ironischer wirkt die Erklärung des Oberkommandos der Streitkräfte: "Die Gewährleistung der Sicherheit des polnischen Luftraums bleibt unsere unveränderliche Priorität." Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu beten: Gott, beschütze uns vor den russischen Raketen."/dhe/DP/zb