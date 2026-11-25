SYDNEY (dpa-AFX) - Zum Skandal um Jensen Huang, den Chef des Chip-Riesen Nvidia, und den möglichen Folgen für die US-Regierung unter Donald Trump meint die australische Zeitung "The Age" am Mittwoch:

"Während Trump die Macht des Präsidentenamtes immer weiter ausdehnt und damit faktisch bei Unternehmenschefs Gott spielt, wächst die Zahl der Menschen in seinem Umfeld, denen dieser Schlamassel noch schwerwiegende Konsequenzen einbringen könnte. Handelsminister Howard Lutnick muss sich bereits vor dem Kongress verantworten. Auch (Justizminister Todd) Blanche wird sich wohl zu seiner Rolle äußern müssen. Außenminister und nationaler Sicherheitsberater Marco Rubio kann nicht ewig schweigen, selbst wenn er hinter den Kulissen eine Stimme der Vernunft gewesen sein sollte.

Und Vizepräsident JD Vance, den Trump in der vergangenen Woche als Vermittler zwischen der Regierung und Huang eingesetzt hatte, steckt bis zum Hals mit drin. In Washington fällt inzwischen häufig das Wort "Watergate" - und das nicht nur, weil Bob Woodward gerade seine Memoiren veröffentlicht hat. Dieser Skandal hat das Potenzial, die Regierung zu verschlingen."/cfn/DP/zb