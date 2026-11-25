Paris, 25. ⁠Nov (Reuters) - Nach einer längeren Flaute haben anziehende Cognac-Verkäufe in China und Kostensenkungen dem französischen Spirituosenkonzern Remy Cointreau ein überraschend kräftiges Gewinnplus beschert. Der Betriebsgewinn stieg in den ersten sechs Monaten ‌des bis zum 31. März laufenden Bilanzjahres 2026/27 um 7,8 Prozent auf 126,7 Millionen Euro, wie der Hersteller von ⁠Remy-Martin-Cognac ⁠und Cointreau-Likör am Mittwoch mitteilte. Das Ergebnis übertraf die Schätzungen der Analysten deutlich, die im Schnitt mit einem Anstieg um 4,3 Prozent gerechnet hatten. Remy Cointreau hob zudem sein Wachstumsziel für die operative Gewinnmarge im laufenden Geschäftsjahr an ‌und stellte nun ein "solides" Plus in ‌Aussicht.

Der Konzern präsentierte nach einer langen Flaute in der Branche zugleich neue Umsatz-, Gewinn- und Barmittelziele bis zum Geschäftsjahr 2031/32. "Mit Blick ⁠auf 2031/32 ist unser Anspruch klar: Wir wollen zu nachhaltigem ‌Gewinnwachstum zurückkehren, die Rentabilität und ⁠den Mittelzufluss dauerhaft verbessern und einen widerstandsfähigeren Konzern aufbauen, der seinen Kurs selbst bestimmt", erklärte Konzernchef Franck Marilly.

Ein Branchenabschwung infolge steigender Lebenshaltungskosten und Zöllen in den ‌beiden größten Märkten USA ⁠und China hatte Remy Cointreau ⁠zugesetzt. Das Unternehmen versucht daher, seine Abhängigkeit von Konjunkturzyklen zu verringern und seine Wachstumsbasis zu verbreitern. Die Strategie setzt darauf, breitere Käuferschichten anzusprechen, um sowohl bei hochpreisigem Cognac wie Louis XIII und Remy Martin XO als auch in erschwinglicheren Segmenten wie Remy Martin VS Marktanteile zu gewinnen.

(Bericht von Dominique Vidalon; geschrieben von Anneli Palmen, redigiert ⁠von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)