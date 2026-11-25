(Aktualisierung: Neue Struktur, Reaktionen)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will neue Zölle auf Importe aus der Europäischen Union, aus China und aus anderen Ländern verhängen. Für betroffene EU-Produkte ist ein Zollsatz von 15 Prozent vorgesehen, wie aus einem Vorschlag des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer hervorgeht. Bislang gilt für die meisten EU-Waren ein Zollsatz von 10 Prozent. Eine Vereinbarung aus dem Sommer 2025 sieht vor, dass die Amerikaner in der Regel einen Aufschlag von maximal 15 Prozent erheben dürfen.

Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter erklärte, dass jegliche neue Zölle frühestens im Januar in Kraft treten könnten. Bis dahin sollen öffentliche Anhörungen stattfinden, bei denen Kommentare abgegeben werden können.

USA fürchten Überflutung des Heimatmarktes mit Billig-Importen

Der Kernvorwurf der USA lautet: Die Politik der betroffenen Handelspartner begünstige etwa mit Subventionen oder niedrigen Arbeitsstandards eine übermäßige Produktion der Industrie und baue für den Absatz vor allem auf den Export. Das verzerre den globalen Wettbewerb zulasten der Vereinigten Staaten. Waren würden auf dem Weltmarkt so günstig angeboten, dass US-Firmen nicht mithalten könnten.

Ein Dorn im Auge sind den USA laut dem Beamten solche angeblichen Praktiken etwa im Maschinenbau und der Autoindustrie. Er nannte auch die Produktion von Papier, Aluminium, Stahl, Robotern, Satelliten, Batterien, Zement, Chemikalien und Glas. Ausnahmen bei den geplanten Zöllen soll es etwa bei Energieträgern wie Gas und Öl geben sowie für bestimmte Halbleiter, Arzneimittel oder Lebensmittel, die nicht in den USA angebaut werden können.

EU bestreitet US-Vorwürfe

Die EU-Kommission wies den Vorwurf der USA entschieden zurück. Die Europäische Union gehöre zu denjenigen, die am stärksten von übermäßigen Produktionen betroffen seien, teilte ein Sprecher mit.

Auch der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange (SPD), kritisierte die Vorwürfe als "absurd". Washington suche "händeringend nach einer neuen Rechtsgrundlage für seine willkürliche Zollpolitik". "Im Juli musste der Vorwurf herhalten, Europa tue zu wenig gegen Zwangsarbeit, obwohl die EU bereits ein Verbot für Produkte aus Zwangsarbeit beschlossen hat. Jetzt sollen angebliche industrielle Überkapazitäten neue Zölle rechtfertigen. Was nicht passt, wird passend gemacht."

Der Außenhandelsverband BGA pochte darauf, dass Europa nun geschlossen und selbstbewusst auftreten müsse. Europa müsse sich mit Nachdruck gegen weitere Handelshemmnisse und eine erneute Eskalation im Zollkonflikt einsetzen, sagte BGA-Präsident Dirk Jandura. "Die Begründung mit angeblichen industriellen Überkapazitäten in Europa überzeugt nicht. Statt mit immer neuen handelspolitischen Manövern von den innenpolitischen und wirtschaftlichen Problemen in den USA abzulenken, sollte sich die US-Regierung diesen Problemen stellen."

Trump sucht seit Gerichtsniederlage nach anderen Wegen

Trumps Regierung hatte zuvor im Juli Zölle in Höhe von 10 beziehungsweise 12,5 Prozent gegen rund 60 Handelspartner verhängt, darunter auch die EU. Zur Begründung hieß es, die Länder gingen unzureichend gegen Zwangsarbeit vor.

Die Zölle kamen aus Sicht der US-Regierung damals gerade rechtzeitig, um dem Auslaufen globaler Zölle entgegenzuwirken, für die Trump sonst keine rechtliche Grundlage mehr gehabt hätte. Zahlreiche Bundesstaaten fechten die Importaufschläge allerdings aktuell vor Gericht an. Sie werfen der Regierung vor, unter dem Vorwand, Zwangsarbeit bekämpfen zu wollen, erneut willkürlich Zölle einzuführen.

Der Oberste Gerichtshof hatte Anfang des Jahres geurteilt, dass Trumps globale Zölle gegen Dutzende Handelspartner auf Basis eines Notstandsgesetzes rechtswidrig waren. Der Supreme Court kippte damit auch einen Zollsatz von 15 Prozent, der damals für den Import der meisten EU-Produkte in die USA galt.

Seitdem versucht die Trump-Regierung mittels anderer rechtlicher Grundlagen an ihrer Zollpolitik festzuhalten. Sollten die neuen Abgaben wie vorgeschlagen verhängt werden, würde die US-Regierung die Zölle auf viele EU-Produkte nun wieder auf den Stand von vor der Gerichtsniederlage heben.

Obergrenze von 15 Prozent

Die EU-Kommission erwartet, dass die mit Trump vereinbarte Zollobergrenze weiter respektiert werde. Denn generell gilt zwischen den USA und der EU der Turnberry-Deal: Nach der Einigung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Trump in Schottland im Juli 2025 wurde vereinbart, dass auf die meisten EU-Einfuhren in die USA maximal ein Aufschlag von 15 Prozent des Warenwertes erhoben werden darf. Brüssel machte im Gegenzug weitere Zugeständnisse wie die Abschaffung von EU-Zöllen auf US-Industriegüter.

Angesichts der impulsiven Politik unter Trump baute die EU später zusätzlich ein Sicherheitsnetz ein: Sollten die USA ihre Zusagen nicht vollständig umsetzen oder Absprachen wieder aussetzen, können Zugeständnisse der EU ausgesetzt werden. Zudem ist der 31. Dezember 2029 als festes Ablaufdatum vorgesehen.

Die EU sieht ihre Seite des Deals erfüllt. Seit Juli 2026 dürfen Industriegüter und Hummer aus den USA zollfrei in die EU eingeführt werden. Für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und Meeresprodukte gelten zudem ermäßigte Zölle oder Zollkontingent-Regeln für einen besseren Marktzugang.

Für bestimmte Branchen gelten unterdessen andere Zölle: Auf bestimmte Lkw-Einfuhren verlangen die USA einen Aufschlag von 25 Prozent. Bei Autos und deren Bauteilen werden 15 Prozent fällig.

Auch neue Zölle auf chinesische Importe

Der US-Handelsbeauftragte Greer nannte neben der EU weitere Handelspartner, bei denen angeblich unfaire Handelspraktiken festgestellt worden seien. Neben China wurden auch die Schweiz, Bangladesch, Kambodscha, Indien, Indonesien, Japan, Südkorea, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand und Vietnam aufgezählt.

Außerdem nehmen die USA Brasilien in den Blick - speziell den Import von Zucker und Flugzeugen. Bei letzterem solle eine bisherige Ausnahmeregelung aufgehoben werden, sodass eine Zusatzgebühr von 10 Prozent verhängt werden könnte.

Für Einfuhren aus der Exportnation China wurde ein Zollsatz von 20 Prozent ins Spiel gebracht. Je nach Produktkategorie solle dieser auf bestehende Importabgaben aufgeschlagen oder bisherige Zollsätze ablösen, sagte der hochrangige US-Beamte. Der neue Vorschlag entspreche früheren Vereinbarungen mit China.

Zuvor hatten die Vereinigten Staaten einen zusätzlichen Zoll von 12,5 Prozent auf die meisten chinesischen Importe verhängt. Washington warf Peking ebenfalls vor, kein ausreichendes Einfuhrverbot für Produkte aus Zwangsarbeit durchzusetzen. Peking wies die Kritik zurück.

Die neueste US-Ankündigung kam nur etwa eine Woche nach einem Treffen Trumps mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Shenzhen am Rande des dortigen Apec-Wirtschaftsgipfels. Im November 2025 hatten sich Peking und Washington auf eine einjährige Pause in ihrem Zollstreit geeinigt und zuletzt eine Frist bis zum 10. Januar verlängert. Darüber hinaus sind weitere Gespräche nötig./ngu/DP/stk