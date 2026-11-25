WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist trotz Iran-Krieg und hoher Energiepreise auch im dritten Quartal gewachsen - aber nur minimal. Von Juli bis September legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,1 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Auf Basis vorläufiger Daten hatte die Behörde zunächst ein doppelt so hohes Plus von 0,2 Prozent errechnet. Sinkende Exporte und Investitionen sowie das Niedrigwasser im Sommer brachten das Wachstum fast zum Stillstand.

Vor allem die Exporte und die Umsätze im Einzelhandel entwickelten sich im September schwächer als erwartet. "Nachdem sich die deutsche Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte robust gegenüber den geopolitischen Krisen zeigte, flachte die wirtschaftliche Entwicklung im 3. Quartal 2026 ab", schrieb Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.

Hohe Spritpreise dämpfen Konsum

So sanken die Exporte, die im ersten Halbjahr robust gewachsen waren, im dritten Quartal leicht um ein Prozent. Unter anderem wurden weniger Autos und Autoteile, Chemie-Erzeugnisse sowie Metalle ins Ausland exportiert. Zudem wuchsen die Konsumausgaben der Verbraucher in Zeiten gestiegener Inflation kaum. Sie hielten sich bei Nahrungsmitteln und Energieprodukten wie Sprit zurück. Die Folgen des Iran-Kriegs kämen nun deutlicher zutage, schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank. "Die privaten Haushalte öffneten ihre Geldbörse nur zögerlich."

Die Investitionen in Ausrüstungen - vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - sanken um 3,5 Prozent zum Vorquartal und die Bauinvestitionen schrumpften leicht. Die große geopolitische Unsicherheit habe die Investitionsbereitschaft der Unternehmen trotz guter Aufträge gebremst, schrieb Michael Herzum, Leiter Volkswirtschaft beim Fondsanbieter Union Investment.

Gegenwind bekam auch die Industrie: Im Verarbeitenden Gewerbe sank die Wertschöpfung im dritten Quartal. Dabei belastete das Niedrigwasser im Rhein, das etwa die Chemie- und Stahlbranche traf. Die einst befürchtete Stagnation der Wirtschaft blieb aber aus. "Die deutsche Wirtschaft wird vom Energiepreisschock gebremst, die Erholung ist aber noch intakt", schrieb Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.

Ende der Flaute erwartet

Für 2026 insgesamt sind Ökonomen nach deutlicheren Wachstumsraten im ersten Halbjahr optimistisch - nicht zuletzt wegen der milliardenschweren Staatsausgaben für Rüstung und Infrastruktur. So hat die deutsche Wirtschaft nun drei Wachstumsquartale in Folge hinter sich.

Zuletzt hatte die EU-Kommission ihr Konjunkturprognose für Deutschland 2026 auf 1,3 Prozent mehr als verdoppelt. Ein Plus in dieser Höhe erwarten auch die Bundesregierung, der Internationale Währungsfonds (IWF) und der Sachverständigenrat Wirtschaft ("Wirtschaftsweise").

Damit würde die Flaute der deutschen Wirtschaft enden, die 2025 nur ein Mini-Wachstum verzeichnet hatte und die beiden Jahre davor geschrumpft war. So profitiert Deutschland davon, dass im Zollstreit mit den USA vorerst Ruhe eingekehrt ist und der Boom um Künstliche Intelligenz die Elektrobranche beflügelt. Auch für 2027 erwartet die Bundesregierung Wachstum, dann von 1,1 Prozent.

Chancen auf Jahresendspurt

Die Chancen auf einen Jahresendspurt stehen nicht schlecht, in den Chefetagen der Unternehmen hellt sich die Stimmung auf: Das Ifo-Geschäftsklima stieg im November den siebten Monat in Folge auf einen Höchststand seit Frühjahr 2023. Aus Sicht des Ifo kommt die Erholung der Wirtschaft voran, allerdings fehle es an Breite.

Schwachpunkt blieben die privaten Investitionen, schrieb Ökonom Herzum von Union Investment. "Entscheidend für das Wachstum in Deutschland ist, dass die Unternehmen wieder mehr investieren und ihre Produktion ausweiten."/als/DP/zb