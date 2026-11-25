BERLIN (dpa-AFX) - Reisende können Tickets von Flixtrain schon bald auch auf den Plattformen der Deutschen Bahn (DB) kaufen. Die Bahn und ihr Wettbewerber Flix haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, wie beide Seiten mitteilten.

Flixtrain-Fahrten ab dem 13. Dezember seien vom 7. Dezember an zum gleichen Preis auf der Bahn-Homepage und in der App DB Navigator buchbar. Außerdem lassen sich die Verbindungen beider Anbieter den Angaben nach miteinander kombinieren und die jeweiligen Fahrkarten in einem Schritt buchen.

Reisende können also zum Beispiel Tickets für eine Fahrt kaufen, bei der sie einen Teil der Strecke mit einem Flixtrain und einen anderen Teil mit einem DB-Zug zurücklegen. Allerdings bekommen sie dafür nicht einen durchgehend gültigen Fahrschein, sondern nach Bahnangaben werden zwei separate Fahrscheine ausgegeben - einer von Flixtrain und einer von der Deutschen Bahn.

Die Kooperation ist begrenzt - mit Nachteilen für die Fahrgäste

Dadurch sind auch die Rechte der Fahrgäste begrenzt und gelten der Bahn zufolge jeweils für den einzelnen Beförderungsvertrag. Soll heißen: Wer einen Anschlusszug von Flix etwa wegen der Verspätung des vorherigen DB-Zugs verpasst, darf nicht ohne weiteres in einen beliebigen Zug von Flix oder DB mit dem gleichen Ziel einsteigen, sondern muss ein neues Ticket kaufen.

Anders ist es nur, falls der Anschluss ein DB-Zug ist und man ein nicht zuggebundenes Angebot gebucht hat.

Anträge für Entschädigungen im Rahmen der Fahrgastrechte müssen nach Angaben der Sprecherin beim jeweiligen Anbieter eingereicht werden - für Flix-Tickets also bei Flix und für DB-Tickets bei der bundeseigenen Bahn.

Die Kooperation bleibt damit begrenzt. Auch legen beide Unternehmen weiterhin Preise, Fahrpläne und Angebot unabhängig voneinander fest.

Schon heute werden Flixtrain-Verbindungen auf DB-Vertriebsplattformen angezeigt, buchen muss man die Fahrten aber noch über die offizielle Flixtrain-Website. "Preisauskunft nicht möglich" steht dann etwa in der App DB Navigator. Was zunächst weiterhin nicht möglich sein wird: DB-Tickets auf den Flix-Plattformen buchen.

Größter Wettbewerber der Deutschen Bahn

Flix ist bisher der größte Wettbewerber der Deutschen Bahn im Fernverkehr. Der bundeseigene Konzern dominiert den Markt aber weiterhin mit einem Anteil von rund 95 Prozent. Von 2028 an plant auch das italienische Zugunternehmen Italo den Einstieg in den deutschen Fernverkehrsmarkt.

"Die Vertriebskooperation ermöglicht unzähligen Fahrgästen einen unkomplizierten Ticketkauf und viele direkt buchbare Umsteigeverbindungen", sagte Michael Peterson, DB-Vorstand Personenfernverkehr.

André Schwämmlein, Geschäftsführer von Flix, betonte: "Von dieser Vereinbarung profitieren künftig Millionen Reisende." Einerseits werde die Buchung von Zugtickets einfacher und bequemer, andererseits konkurriere Flixtrain weiter mit der Deutschen Bahn um Fahrgäste. So mache man sich "im gesunden Wettbewerb gegenseitig besser".

Flixtrain will Angebot in den kommenden Jahren ausbauen

Flixtrain plant bis 2028 etwa eine Verdoppelung der bisherigen Flotte, die bislang aus 16 Zügen besteht. Die zusätzlichen Züge sollen über mehr Komfort verfügen als die bisherigen. Es handelt sich dabei auch um umgerüstete gebrauchte Fahrzeuge.

Von 2028 an soll die Flotte dann deutlich stärker wachsen - mit nach und nach 65 neu bestellten Hochgeschwindigkeitszüge vom Hersteller Talgo. Damit plant Flix eine deutliche Expansion auf dem deutschen Markt.

Bislang ist Flixtrain vor allem auf einzelnen lukrativen Fernverkehrsstrecken zwischen den großen Metropolregionen vertreten. Von 2028 an soll dann auch der Großraum München ans Fernverkehrsnetz angeschlossen werden, etwa mit einer Verbindung nach Berlin./cab/DP/zb