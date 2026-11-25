JAKARTA (dpa-AFX) - Nach der Überflutung einer illegalen Goldmine in Indonesien werden noch mehr als 20 Menschen unter Tage vermisst. Die Bergleute hatten sich in zwei Stollen im Regierungsbezirk Bogor in der Provinz Westjava aufgehalten, als am späten Montagabend plötzlich Wasser eindrang, wie die Polizei nach Angaben der Nachrichtenagentur Antara mitteilte. Einige Arbeiter konnten sich demnach retten, viele weitere wurden aber eingeschlossen.

Mittlerweile wurden nach einer Mitteilung der Such- und Rettungsbehörde Basarnas drei Todesopfer geborgen. Die Leichen wurden in einer Tiefe von 30 bis 40 Metern entdeckt. Nach Angaben der Rettungsbehörde werden noch mindestens 23 weitere Bergleute vermisst.

Ausgelöst wurde die Überschwemmung durch heftige Regenfälle in der Region. Die Rettungsarbeiten gestalten sich nach Polizeiangaben schwierig: Die unterirdischen Gänge seien eng, der Wasserstand steige weiter, und es bestehe die Gefahr von Erdrutschen.

Illegale Stollen und ungesicherte Tunnel

Der Einsatz war am frühen Morgen (Ortszeit) vorübergehend unterbrochen worden, um die Lage zu beurteilen und geeignete Ausrüstung vorzubereiten. Rettungskräfte, Krankenwagen und Spezialisten zur Identifizierung von Todesopfern wurden in das Gebiet entsandt.

Der Unglücksort liegt in der Nähe der Pongkor-Goldmine des staatlichen Bergbauunternehmens Antam, rund 70 Kilometer südlich der Hauptstadt Jakarta. Aufgrund der hohen Goldkonzentration in der Region dringen immer wieder illegale Schürfer in nicht genehmigte Stollen des Bergbaugebiets ein, graben ungesicherte Tunnel und setzen sich damit unter anderem der Gefahr von Überschwemmungen und Einstürzen aus./apa/cfn/DP/zb