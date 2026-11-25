BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat im Bundestag den mit 560 Milliarden Euro größten Haushalt in der Geschichte der Bundesrepublik als "vertretbar" verteidigt. Gleichzeitig bereitete der CDU-Chef die Bevölkerung auf stärkere Einschnitte bei den Ausgaben des Staates in der Zukunft vor. "Wir müssen in dieser Zeit (...) miteinander erkennen und lernen: Wir haben das Geld nicht mehr für alles", sagte er. "Wir werden dabei alle, die wir hier sind, manche liebgewordene Vorstellung aufgeben müssen."

Aus Steuermitteln werde man sich künftig "nicht mehr alles leisten können, an das wir uns allzu sehr und allzu lange gewöhnt haben". Andernfalls würden die Generationen der Kinder und Enkel keine Mittel mehr vorfinden, über die sie politisch frei verfügen könnten, sagte der 71-Jährige. "Wir haben die Pflicht und die Verantwortung, das miteinander abzuwenden." Das Land müsse diese Zwänge erkennen und entscheiden, "was wir sein und was wir haben wollen".

Merz rief die Bürger dazu auf, sich bei der Verteilung von Mitteln als "eine Gemeinschaft der Gutwilligen" zu verstehen. Er wies darauf hin, dass es dabei keine einfache Formel gibt: "Es gibt nicht den Taschenrechner, der uns absolute Gerechtigkeit vorrechnen könnte."

Aufstellung des Haushalts kein "Beautycontest"

Merz verteidigte das zähe Ringen in der Koalition um den aktuellen Haushalt in den vergangenen Wochen, gab sich dabei aber auch selbstkritisch. "Der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts hat sicher keinen Schönheitspreis verdient", sagte er. Aber der Erfolg in der Demokratie sei kein "Beautycontest" und komme mitunter erst in schwierigen Verhandlungen zustande.

Merz hatte erst nach den abschließenden Verhandlungen des Haushaltsausschusses noch die Senkung der Stromsteuer durchgedrückt - ein beispielloser Vorgang, der auf viel Kritik stieß. Auch in seiner eigenen Fraktion hatte die Aufstellung des Haushalts für Kritik gesorgt.

Chrupalla nennt Merz "Bundeskanzler der Insolvenz"

Vor der Rede des Kanzlers hatte AfD-Chef Tino Chrupalla für die stärkste Oppositionsfraktion Merz scharf attackiert. "Sie werden nach Ihrer ersten und letzten Amtszeit als Bundeskanzler der Insolvenz Deutschlands in die Geschichtsbücher eingehen", sagte er und warf Merz "politisches Versagen" vor. Der Kanzler sei ein "Brandmaurer und Totengräber" der eigenen Partei.

Chrupalla rief die anderen Fraktionen dazu auf, sich einer möglichen Verfassungsbeschwerde gegen den Haushalt vor dem Bundesverfassungsgericht anzuschließen. Chrupalla hatte bereits angekündigt, dass dies im Falle des Zustandekommens einer ersten AfD-Landesregierung in Sachsen-Anhalt auch von dort aus angestrengt würde. Industrie und Wirtschaft ginge es schlecht. Der Haushalt sei eine "reine Schuldenorgie", sagte Chrupalla.

Kritik an Ukraine-Hilfe: "Wessen Kanzler sind sie eigentlich?"

Er kritisierte erneut auch die deutschen Ukraine-Hilfen und rechnete diese gegen die Situation in Deutschland auf. "Wessen Kanzler sind sie eigentlich?", fragte er. Er wiederholte seinen bereits in einer vergangenen Bundestagsdebatte gemachten persönlichen Vorwurf, Merz kenne und möge Menschen nicht.

Chrupalla verwies auf eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Forsa-Umfrage, wonach die militärische Unterstützung für das von Russland angegriffene Land bei den Deutschen keine Mehrheit mehr findet.

Merz wirft Russland massive Eskalation vor

Merz wies die Kritik an der Ukraine-Hilfe mit scharfen Worten zurück. Er warf der AfD und der Linken vor, nicht zu verstehen, dass der russische Präsident Wladimir Putin mehr wolle als die Ukraine. "Wer das nicht begreift, versteht diese Welt nicht oder verfolgt ganz andere Ziele mit der Freiheit und der Offenheit und der Liberalität unseres Landes", sagte er. An dieser Stelle bekam er den größten Beifall in seiner Rede.

Merz warf Russland Eskalation im Baltikum, in Polen, am Schwarzen Meer, im Weltraum und in Deutschland vor - "auch unter Inkaufnahme von Menschenopfern". Das sei die Lage. Und deswegen müssten Russland die Grenzen aufgezeigt werden. "Wir werden und wir müssen es tun." Mit der Unterstützung der Ukraine schütze Deutschland sich auch selbst.

Generaldebatte als Höhepunkt der Haushaltswoche

Mit der auf etwa vier Stunden angesetzten Generaldebatte erreicht die Haushaltswoche ihren Höhepunkt. Am Dienstag hatten die abschließenden Beratungen über das Budget für 2027 begonnen. Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hatte zum Auftakt gesagt, er könne den Unmut im Parlament über die Aufstellung des Haushalts verstehen. Am Ende aber habe man es geschafft, eine Finanzierungslücke von 34 Milliarden Euro zu schließen und gleichzeitig in die Zukunft zu investieren.

Am Freitag soll der Etat für 2027 im Bundestag beschlossen werden. Merz wird nicht mit abstimmen. Er ist dann beim EU-Gipfel in Brüssel. Die Zustimmung der Koalition gilt als einigermaßen gesichert. Bei einer Probeabstimmung in der Unionsfraktion hatte es am Montag aber auch drei Gegenstimmen und eine Enthaltung gegeben. Die Koalition hat nur eine Mehrheit von zwölf Stimmen im Parlament./mfi/jr/DP/zb