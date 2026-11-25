LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr leicht erhöht. Ein Grund dafür ist laut Unternehmen der jüngst erfolgte Einstieg beim Konkurrenten LEG über die Wohnimmobilien-Tochter Grand City Properties (GCP) . Zudem kündigte der Konzern am Mittwoch den Abschied des langjährigen Vorstandschefs Barak Bar-Hen zum Jahresende an. Die Nachfolge übernimmt eine Doppelspitze aus dem bisherigen Vizechef Kamaldeep Manaktala und Jonas Tintelnot, der zudem weiter als Finanzvorstand im Amt bleibt. Die in diesem Jahr stark gebeutelte Aroundtown-Aktie zog auf die Nachrichten hin an.

Das im MDax gelistete Papier legte gegen Mittag rund sechs Prozent auf 1,68 Euro zu. Damit lag die Aktie an der Spitze des Index der mittelgroßen Unternehmen. Auch die Tochter GCP im SDax und die Beteiligung LEG Immobilien - ebenfalls im MDax - legten zu. Im bisherigen Jahresverlauf gaben die Kurse der drei Immobilienunternehmen wegen der gestiegenen Zinsen, höheren Finanzierungskosten und Sorgen vor zunehmender Regulierung allerdings - trotz des Anstiegs seit dem Einstieg bei LEG - kräftig nach.

So sank etwa der Börsenwert von Aroundtown seit Ende 2025 um etwas mehr als 36 Prozent auf knapp 2,6 Milliarden Euro. Derjenige von LEG fiel um 16 Prozent auf rund vier Milliarden Euro. Das von Aroundtown über GCP gehaltene LEG-Paket ist folglich circa eine Milliarde Euro wert.

Aroundtown erwartet für 2026 nun ein operatives Ergebnis (FFO I) im Bereich von 285 bis 305 Millionen Euro; das sind am unteren Ende der Bandbreite 10 Millionen Euro mehr als zuvor angepeilt, wie das Unternehmen in Luxemburg mitteilte. Im Vorjahr hatte Aroundtown operativ 288 Millionen Euro verdient. Der Vorstand hatte seine diesjährige Prognose bereits im Frühjahr erhöht, nachdem der Konzern seinen Anteil an Grand City Properties ausgebaut hatte.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres war das operative Ergebnis vor allem wegen höherer Finanzierungskosten um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 215 Millionen Euro gesunken.

Unter dem Strich brach der Gewinn deutlich ein: Nach 882 Millionen im Vorjahr blieben jetzt lediglich 332 Millionen Euro übrig. Ein Jahr zuvor hatte Aroundtown allerdings von einem einmaligen Steuerertrag profitiert. Zudem sei der Rückgang auch dem geringeren Ergebnis aus der Immobilienbewertung im ersten Halbjahr 2026 geschuldet, hieß es. Im dritten Quartal sei wiederum keine Neubewertung des Portfolios vorgenommen worden; dies solle erst zum Jahresende wieder geschehen.

Derweil lagen die Nettomieteinnahmen im Berichtszeitraum mit 884 Millionen Euro einen Tick unter dem Vorjahresniveau, auf vergleichbarer Basis legten sie aber um 2,6 Prozent zu. Überdurchschnittlich stark entwickelten sich dabei erneut Wohnungen und Hotels, wohingegen das Bürogeschäft weiterhin schwächelte.

Der Konzern hatte sich zuletzt vor allem im vergleichsweise stabileren Wohnimmobiliengeschäft deutlich gestärkt. Dieses macht mittlerweile 44 Prozent im gesamten Portfolio aus. Dazu erhöhten die Luxemburger zum einen im Frühjahr ihren Anteil an der Wohnimmobiliengesellschaft Grand City Properties (GCP) von 62,5 auf 85 Prozent. Die Tochter war dann wiederum Ende Oktober beim Konkurrenten LEG eingestiegen.

GCPs Anteil an LEG lag zunächst bei rund einem Fünftel, allerdings mit der Option, auf bis zu 29,9 Prozent aufzustocken. Aroundtown bezifferte die aktuelle Beteiligung nun auf 24,98 Prozent. Die weiteren Anteile seien nach der Zahlenvorlage von GCP, die Mitte November stattfand, erworben worden, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.

Die Gesellschaft erwartet deshalb jetzt einen Zuwachs beim operativen Ergebnis von 20 Prozent auf anteiliger Basis und nach Finanzierungskosten. Zuvor war noch von 15 Prozent die Rede gewesen. Auch GCP hat wegen des LEG-Einstiegs bereits seinen Gewinnausblick angehoben.

Die LEG-Aktien seien mit einem deutlichen Abschlag auf den Buchwert erworben worden, hieß es weiter. Daraus sei mit einem einmaligen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro zu rechnen. Aroundtown bekräftigte, dass der LEG-Anteil für das Unternehmen ein reines Finanzinvestment bleibt.

Die Zukäufe gehören zu einer ganzen Reihe von Stellhebeln, die Aroundtown derzeit betätigt, um in der Zukunft wieder mehr Gewinne zu erwirtschaften. Denn das Luxemburger Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren unter stark gestiegenen Zinsen und der Krise am Immobilienmarkt gelitten. Ähnlich wie andere Branchenvertreter mussten auch die Luxemburger hohe Abwertungen auf ihre Immobilien hinnehmen. Seitdem arbeitet die Gesellschaft an der Stabilisierung seiner Bilanz und verkauft dazu auch Immobilien und erwirbt eigene Aktien zurück.

In diesem Jahr etwa wurde ein Rückkaufprogramm im Volumen von 250 Millionen Euro durchgeführt. Zudem wurden den Angaben zufolge Immobilien im Wert von mehr als 380 Millionen Euro in etwa zum Buchwert verkauft, wobei seit Jahresbeginn Verträge über 460 Millionen Euro unterzeichnet wurden.

Ferner verkündete Aroundtown mit Blick auf den Wechsel an der Unternehmensspitze, dass der scheidende Vorstandschef Barak Bar-Hen dem Management noch als Berater zur Seite stehen wird. Damit solle ein reibungsloser Übergang gesichert werden. Der Manager hatte das Unternehmen mehr als sechs Jahre geführt./tav/stw/zb