AMSTERDAM (dpa-AFX) - Hohe Investitionen in den Essenslieferdienst Just Eat Takeaway haben die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus in den vergangenen Monaten belastet. Die am Mittwoch in Amsterdam veröffentlichten Ergebnisse blieben hinter den Erwartungen zurück. Das wichtigste Investment der Holdinggesellschaft bleibt der chinesische Internetkonzern Tencent , dessen Dividendenzahlung Barmittelabflüsse bei Prosus verhinderte. Die Prosus-Aktie gab nach.

Gegen Mittag notierte die im EuroStoxx 50 gelistete Aktie mit mehr als 3 Prozent im Minus und setzte ihre Talfahrt damit fort. 2026 hat sie bereits 44 Prozent an Wert verloren. Das aktuelle Niveau bedeutete den tiefsten Punkt seit dem Frühjahr 2024.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2026/27 sank der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 393 Millionen Dollar (359 Mio Euro). Das war weniger, als die von Bloomberg befragten Analysten erwartet hatten. Unter dem Strich ging der Gewinn sogar um mehr als ein Viertel zurück.

Prosus hatte den ebenfalls niederländischen Lieferdienst Just Eat Takeaway vor knapp einem Jahr gekauft. In den vergangenen Monaten wurden unter anderem Sparmaßnahmen eingeläutet. Zudem wurde ein teurer Werbevertrag gekündigt, der nun in den ersten sechs Monaten für hohe Einmalkosten sorgte. Dieser Schritt soll sich im Gesamtjahr aber positiv auf das Ergebnis auswirken.

Die Ausgaben für Anreize für Kunden und Restaurants bei Just Eat Takeaway sowie die noch höheren Ausgaben dieser Art beim brasilianischen Essenslieferdienst iFood belasteten den freien Barmittelfluss von Prosus. Ohne die Dividende von Tencent wäre dieser mit 339 Millionen Dollar negativ ausgefallen.

UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb sprach von kurzfristigem Ergebnisdruck, aber ermutigenden strategischen Fortschritten. Die anhaltend hohen Investitionen blieben allerdings ein wesentliches Risiko, insbesondere da diese bei iFood bis ins Geschäftsjahr 2027/28 andauern dürften. Entscheidend sei zunehmend die Frage, wie schnell sich die operativen Fortschritte in höheren Gewinnen und Barmittelzuflüssen niederschlügen.

Giles Thorne von Jefferies nannte die Halbjahreszahlen der Internet-Beteiligungsgesellschaft derweil "schwach". Die Investments hätten die Profitabilität beeinträchtigt. Auch er sah aber positive Aspekte: Insbesondere bei Just Eat Takeaway sei das Wachstum im Oktober nach mehr als zweijährigem Schrumpfkurs zurückgekehrt.

Bei seiner wichtigsten Beteiligung Tencent lief es derweil auch zuletzt rund: Der bereinigte Gewinn stieg in den sechs Monaten bis Ende Juni. Gleichwohl versucht Prosus weiterhin, seinen Anteil an dem chinesischen Konzern wegen des enormen Bewertungsabschlags zu reduzieren. Prosus hält aktuell noch gut 22 Prozent an Tencent, womit das Paket noch etwas mehr als 80 Milliarden Euro wert ist. Prosus selbst kommt auf lediglich knapp 68 Milliarden Euro.

Prosus selbst wird wiederum vom südafrikanischen Technologieunternehmen Naspers kontrolliert. Dieses hatte sich bereits 2001 an Tencent beteiligt und damals lediglich etwas mehr als 30 Millionen Euro für fast die Hälfte der Anteile bezahlt.

Naspers hatte Prosus dann 2019 in Amsterdam an die Börse gebracht, um damit besseren Zugang zu Kapital zu bekommen. Die Tencent-Beteiligung wurde dabei zu dem niederländischen Unternehmen verlagert. Prosus hatte dann in den Jahren danach die Beteiligung Schritt für Schritt reduziert und Milliarden eingenommen.

Als neue Beteiligungsoption hat Prosus nun erneut Delivery Hero in den Blick gefasst. Der Essenslieferdienst steht kurz vor der Übernahme durch Uber , muss in diesem Zuge allerdings seine Aktivitäten in einigen Märkten ausgliedern. Prosus war zuvor bereits Großaktionär bei dem Unternehmen aus Berlin und gab seine Beteiligung ab, um die Übernahme von Just Eat Takeaway durchziehen zu können. Prosus-Finanzvorstand Nico Marais kündigte an, die Möglichkeit zu prüfen./lew/zb/tav/stk