(dpa-AFX) - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will neue Zölle auf Importe aus der Europäischen Union, aus China und aus anderen Ländern verhängen. Für betroffene EU-Produkte ist ein Zollsatz von 15 Prozent vorgesehen, wie aus einem Vorschlag des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer hervorging.

Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter erklärte, dass jegliche neuen Zölle frühestens im Januar in Kraft treten könnten. Bis dahin sollen öffentliche Anhörungen stattfinden, bei denen Kommentare abgegeben werden können.

Dem Beamten zufolge sind neben der Europäischen Union betroffen: China, die Schweiz, Bangladesch, Kambodscha, Indien, Indonesien, Japan, Südkorea, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand und Vietnam. Außerdem nehmen die USA Brasilien in den Blick - speziell den Import von Zucker und Flugzeugen. Bei letzterem solle eine bisherige Ausnahmeregelung aufgehoben werden, sodass eine Zusatzgebühr von zehn Prozent verhängt werden könnte.

USA fürchten Überflutung des Heimatmarktes mit Billig-Importen

Der Kernvorwurf: Die Politik in diesen Ländern begünstige etwa mit Subventionen oder niedrigen Arbeitsstandards eine übermäßige Produktion der Industrie und baue für den Absatz vor allem auf den Export. Das verzerre den globalen Wettbewerb zulasten der Vereinigten Staaten. Waren würden auf dem Weltmarkt so günstig angeboten, dass US-Firmen nicht mithalten könnten.

Ein Dorn im Auge sind den USA laut dem Beamten solche angeblichen Praktiken etwa im Maschinenbau und der Autoindustrie. Er nannte auch die Produktion von Papier, Aluminium, Stahl, Robotern, Satelliten, Batterien, Zement, Chemikalien und Glas. Ausnahmen bei den geplanten Zöllen soll es etwa bei Energieträgern wie Gas und Öl geben sowie für bestimmte Halbleiter, Arzneimittel oder Lebensmittel, die nicht in den USA angebaut werden können.

Trumps Regierung hatte im Juli Zölle in Höhe von 10 beziehungsweise 12,5 Prozent gegen rund 60 Handelspartner verhängt, darunter auch die EU. Zur Begründung hieß es, die Länder gingen unzureichend gegen Zwangsarbeit vor.

Trump sucht seit Gerichtsniederlage nach anderen Wegen

Die Zölle kamen der US-Regierung damals gerade rechtzeitig, um dem Auslaufen globaler Zölle entgegenzuwirken, für die Trump sonst keine rechtliche Grundlage mehr gehabt hätte. Zahlreiche Bundesstaaten fechten die Importaufschläge allerdings aktuell vor Gericht an. Sie werfen der Regierung vor, unter dem Vorwand, Zwangsarbeit bekämpfen zu wollen, erneut willkürlich Zölle einzuführen.

Der Oberste Gerichtshof hatte Anfang des Jahres geurteilt, dass Trumps globale Zölle gegen Dutzende Handelspartner wie der EU auf Basis eines Notstandsgesetzes rechtswidrig waren. Der Supreme Court kippte damit auch einen Zollsatz von 15 Prozent, der damals für den Import der meisten EU-Produkte in die USA galt. Seitdem versucht die Trump-Regierung mittels anderer rechtlicher Grundlagen an ihrer Zollpolitik festzuhalten. Mit ihrer neusten Ankündigung hebt sie die Zölle auf viele EU-Produkte nun wieder auf den Stand vor der Gerichtsniederlage.

Obergrenze von 15 Prozent bleibt

Denn generell gilt zwischen den USA und der EU der Turnberry-Deal: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Trump hatten in Schottland im Juli 2025 eine Einigung im Zollstreit erreicht. Im Monat danach wurde vereinbart, dass auf die meisten EU-Einfuhren in die USA maximal ein Aufschlag von 15 Prozent des Warenwertes erhoben werden darf. Brüssel machte im Gegenzug weitere Zugeständnisse wie die Abschaffung von EU-Zöllen auf US-Industriegüter.

Angesichts der impulsiven Politik unter Trump baute die EU später zusätzlich ein Sicherheitsnetz ein: Sollten die USA ihre Zusagen nicht vollständig umsetzen oder Absprachen wieder aussetzen, können Zugeständnisse der EU ausgesetzt werden. Zudem ist unter anderem der 31. Dezember 2029 als festes Ablaufdatum vorgesehen.

Die EU sieht ihre Seite des Deals erfüllt. Seit Juli 2026 dürfen Industriegüter und Hummer aus den USA zollfrei in die EU eingeführt werden. Für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und Meeresprodukte gelten zudem ermäßigte Zölle oder Zollkontingent-Regeln für einen besseren Marktzugang.

Für bestimmte Branchen gelten unterdessen andere Zölle: Auf bestimmte Lkw-Einfuhren verlangen die USA einen Aufschlag von 25 Prozent. Bei Autos und deren Bauteilen werden 15 Prozent fällig.

Auch neue Zölle auf chinesische Importe

Für Einfuhren aus der Exportnation China wurde ein Zollsatz von 20 Prozent ins Spiel gebracht. Je nach Produktkategorie solle dieser auf bestehende Importabgaben aufgeschlagen oder bisherige Zollsätze ablösen, sagte der hochrangige US-Beamte. Der neue Vorschlag entspreche früheren Vereinbarungen mit China, sagte er weiter.

Zuvor hatten die Vereinigten Staaten einen zusätzlichen Zoll von 12,5 Prozent auf die meisten chinesischen Importe verhängt. Washington warf Peking ebenfalls vor, kein ausreichendes Einfuhrverbot für Produkte aus Zwangsarbeit durchzusetzen. Peking wies die Kritik zurück.

Die neueste US-Ankündigung kam nur etwa eine Woche nach einem Treffen Trumps mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Shenzhen am Rande des dortigen Apec-Wirtschaftsgipfels. Im November 2025 hatten sich Peking und Washington auf eine einjährige Pause in ihrem Zollstreit geeinigt und zuletzt eine Frist bis zum 10. Januar verlängert. Darüber hinaus sind weitere Gespräche nötig./ngu/DP/mis