In der vergangenen Woche kam es am US-Aktienmarkt zu einem scharfen „sell-off“. Der S&P 500® fiel bis auf 6.883 Punkte – den tiefsten Stand seit April. Gleichzeitig erreichte der Volatilitätsindex (VIX) ein Niveau von 36. Ein derart hohes Niveau signalisiert zwar weiterhin Nervosität und erhöhte Schwankungsbreite, eröffnet historisch betrachtet jedoch durchaus antizyklische Kaufgelegenheiten. Technisch positiv ist zudem die Rückkehr des Aktienbarometers in die Bollinger-Bänder. Nachdem der S&P 500® zeitweise deutlich unter das untere Band (akt. bei 7.039 Punkten) gefallen war, deutet die Bewegung zurück in die Bänder auf eine erste Gegenreaktion und eine mögliche Stabilisierung hin. Das nächste markttechnische Anlaufziel definiert nun die 200-Tage-Linie (akt. bei 7.351 Punkten), deren Rückeroberung das technische Gesamtbild spürbar aufhellen würde. Bemerkenswert ist auch der MACD, der historisch niedrig notiert. Zusammen mit dem beschriebenen „Vola-Spike“ erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass das Tief vom Freitag ein temporär wichtiges Markttief darstellt. Die Marke von 6.883 Punkten stellt deshalb ein strategisches Absicherungslevel dar.

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.