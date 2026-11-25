Frankfurt, 25. ⁠Nov (Reuters) - Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung steigt bei AMS-Osram ein und will gemeinsam mit dem Licht- und Sensor-Spezialisten ultrakleine LEDs für Displays entwickeln. Stattfinden soll das in dem neuen AMS-Osram-Werk im ‌malaysischen Kulim, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Ein Verkauf des bisher leerstehenden Werks ist damit vom Tisch. Mittel- ⁠bis langfristig ⁠könnten die microLEDs einen dreistelligen Millionenumsatz bringen. Zusammen mit weiteren eigenen Produkten sieht AMS-Osram in dem Werk bis Mitte der 2030er Jahre Potenzial für einen Milliardenumsatz. Die Fabrik war eigentlich für die Lieferung von microLEDs an Apple gebaut ‌worden, der amerikanische Smartphone-Riese war aber ‌als Kunde abgesprungen.

Die Samsung-Tochter Samsung Display finanziert die Entwicklung der microLEDs laut AMS-Osram mit einem jährlich hohen zweistelligen Millionenbetrag. Damit seien ⁠die Betriebskosten und ein Teil der Fixkosten des Werks abgedeckt. "Ziel ‌ist es, einen skalierbaren und ⁠kosteneffizienten Weg hin zu einer Serienfertigung zu schaffen", erklärte AMS-Osram. "Diese Partnerschaft ist ein wichtiger strategischer Meilenstein für AMS-Osram", sagte Vorstandschef Aldo Kamper. "Sie schafft einen finanziell abgesicherten Weg ‌hin zu einer neuartigen ⁠Generation von microLED-Technologie mit ultrakleinen ⁠LEDs, von der Technologieentwicklung hin zu einer möglichen Industrialisierung."

Zugleich steigt Samsung Display für 210 Millionen Euro mit 9,1 Prozent bei AMS-Osram ein. Die Südkoreaner zahlen je 21 Euro für 9,98 Millionen neue Aktien. Das ist ein Aufschlag von fast 60 Prozent zum Schlusskurs an der Wiener Börse von 13,15 Euro vom Dienstag.

Bericht von Alexander Hübner, redigiert ⁠von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).