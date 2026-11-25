Berlin, ⁠25. Nov (Reuters) - Die geplanten Arbeitsmarktreformen der Bundesregierung werden nach Einschätzung der SPD-Fraktion in diesem Jahr nicht mehr im Parlament beschlossen. Um dem Bundesrat ‌und der Opposition ausreichend Zeit für Beratungen zu geben, sei ein Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens ⁠frühestens im ⁠Januar realistisch, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, am Mittwoch. "Wir sollten jetzt im vernünftigen Verfahren beraten und dann über die Ziellinie kriegen", betonte er. Ob die ‌Reform am Ende am 1. ‌Januar oder 1. Februar in Kraft trete, sei zweitrangig. Das in der Vorwoche vom Kabinett ⁠auf den Weg gebrachte Paket sieht unter anderem ‌längere Befristungen von ⁠Arbeitsverträgen, einen gelockerten Kündigungsschutz für Spitzenverdiener und die Öffnung von Bibliotheken am Sonntag vor.

Die Union hat zeitlich die Arbeitsmarktreform an ‌die Einkommensteuerreform gekoppelt, um ⁠eine Blockade zu verhindern. Wiese ⁠betonte, dass eine spätere Verabschiedung der Steuerreform keine finanziellen Nachteile für die Bürger haben werde. Es sei rechtlich möglich, die Entlastungen im kommenden Jahr rückwirkend zum 1. Januar in Kraft treten zu lassen.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)