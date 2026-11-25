SPD-Fraktionschef: Streit über Haushalt gehört dazu
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat den Streit der schwarz-roten Koalition über den Bundeshaushalt im Parlament gerechtfertigt. Am Weihnachtstisch könne man um des Friedens willen Themen aussparen. Doch: "Wer politische Verantwortung in diesen Zeiten übernimmt, darf kein Thema aussparen. Wir müssen uns den Wirklichkeiten stellen", betonte der SPD-Politiker in der Generaldebatte im Bundestag.
Streit gehöre in einer Koalition dazu - und auch Kritik von Seiten der Opposition. Dabei dürften aber politische Kultur und der Grundkonsens der Demokratie nicht verloren gehen. Die Politik müsse aufpassen, dass sie das Land nicht schlechtrede./tam/DP/stk
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